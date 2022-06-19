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«دراجات الإمارات» يفرض سطوته على جولة سلوفينيا
«دراجات الإمارات» يفرض سطوته على جولة سلوفينيا
19 يونيو 2022 11:00

أبوظبي (الاتحاد)
فاز نجما فريق الإمارات للدراجات رافل مايكا وتادي بوجاتشار لليوم الثاني على التوالي بالمركزين الأول والثاني في المرحلة الرابعة من جولة سلوفينيا، والتي أقيمت على مسار بطول 152.4كم، انطلاقاً من لاشكو وصولاً إلى فيليكا بلانينا.
وشهدت المرحلة تشكل مجموعة متقدمة قبيل مسافة التسلق الأخيرة، حيث تمكن ثنائي فريق الإمارات من الهيمنة على السباق بعد انطلاقهما قبل 5كم من نهاية المسار، ليتقدما معاً نحو خط النهاية، قبل أن يقررا أن يجتازه مايكا أولاً ليفوز بالمركز الأول رسمياً يليه بوجاتشار في المركز الثاني، مسجلين بذلك فوزاً مهماً لفريق الإمارات.
وتعليقاً على فوزه، قال رافال مايكا: «أنا سعيد جداً بهذا الفوز، وأتوجه بالشكر إلى زميلي تادي والفريق كله. أدركنا مع وصولنا إلى مسافة التسلق النهائية أن بوغاتشار سيتفوق بأدائه على الجميع، لكنه أتاح لي فرصة الفوز بالمركز الأول، لنسجل بذلك فوزنا الثالث في مراحل الجولة فضلاً عن تصدرنا مراكز التصنيف العام، وذلك بفضل خوض كل سباق بأفضل أداء كما سنفعل في جولة فرنسا المقبلة».
ويشارك الفريق في المرحلة الخامسة والأخيرة من جولة سلوفينيا انطلاقاً من فرنيكا وصولاً إلى نوفو ميستو، حيث ما زال تادي بوجاتشار يحافظ على صدارة التصنيف العام متقدماً بفارق 3 ثوانٍ عن زميله البولندي مايكا، وبفارق دقيقة و56 ثانية عن منافسه دومن نوفاك (البحرين- فيكتوريوس) الذي يحتل المركز الثالث في التصنيف.

الدراجات الهوائية
دراجات الإمارات
تادي بوجاتشار
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