مهرجان التحدي للجو جيتسو «إثارة من البداية»

أبوظبي (الاتحاد)

وسط أجواء مميزة من الحماس والأداء القوي، شهدت الصالة الرياضية في جامعة الإمارات بمدينة العين، انطلاق منافسات اليوم الأول من بطولة التحدي للجو جيتسو، بمشاركة المئات من الأطفال من مختلف الجنسيات. وتتمتع البطولة، التي تُقام في إطار مهرجان التحدي للجو جيتسو بأهمية خاصة ضمن أجندة الاتحاد وخططه لتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركين، كونها تمثل واحداً من أهم الأحداث التي تسلط الضوء على أجيال المستقبل من المواهب والأبطال، وتساهم في إعدادهم لمسيرة احترافية واعدة، خصوصاً أنها تقام وفق معايير مماثلة لتلك المتبعة في منافسات الكبار والمحترفين. وحل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الأول برصيد 901 نقطة، وذهب مركز الوصيف إلى نادي العين برصيد 846 نقطة، فيما حلت أكاديمية تيم جلاديترز في المركز الثالث برصيد 508 نقاط.

وعلى صعيد الدول، حققت الإمارات المركز الأول برصيد 2456 نقطة، وجاءت البرازيل وصيفاً برصيد 479 نقطة، فيما احتلت دولة الكويت المركز الثالث برصيد 328 نقطة.

ويقول محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجو جيتسو: «يمثّل مهرجان التحدي للجوجيتسو أكثر من مجّرد فعالية رياضية، بل منصة رائدة وأساسية اعتمدتها أجندة الاتحاد بهدف إعداد النشء والبراعم والناشئين وصقلهم بالمواهب في مناسبة رياضية جامعة للأسرة والرياضة في آن واحد، وسط أجواء رياضية وترفيهية يطغى عليها التنافس والمحبة».

وتابع الظاهري: «تلعب الأسر دوراً مهماً في دفع الأبناء وتشجيعهم على احتراف الجو جيتسو، انطلاقاً من إيمانها بقدرتهم على التطور المستمر وتحقيق مسيرة احترافية متميزة، في ظل وجود بيئة رياضية داعمة للمواهب، وجهود الاتحاد في توفير كل مقومات التألق والتطور للاعبين، ودور الأندية والأكاديميات الذي يواكب حركة تطور اللعبة على المستويين المحلي والدولي».

وعلى هامش البطولة، يتضمن المهرجان إقامة باقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، تتضمن ألعاباً وبرامج ترفيهية للعائلات، ومساحة مخصصة لعربات الطعام.

وسجّل المهرجان في يومه الأول نجاحاً لافتاً في استقطاب المشاركين، وتميز بحضور جماهيري غفير يعكس مدى تأصل رياضة الجو جيتسو في المجتمع الإماراتي.

بدوره، قال سلطان سالم النقبي وهو من أولياء الأمور الذين حضروا لمؤازرة وتشجيع أبنائهم في البطولة: «أصبحنا ننتظر هذه البطولة بفارغ الصبر لما لها من دور كبير في تطوير أداء أبنائنا وصقل موهبتهم، لدي ثلاثة أبناء ينافسون في البطولة، وقد حقق ولدي زايد الفوز اليوم، ونأمل أن يفوز أيضاً ولدي سالم وابنتي غلا في منافسات الغد. وتقدّم النقبي بالشكر والامتنان لأسرة وفريق عمل الاتحاد على جهودهم المتواصلة في التنظيم الاحترافي للبطولات».

ويقول فيصل عبدالله الخوري والد 5 أبناء يشاركون في البطولة: إن المهرجان هذا العام يتميز عن الأعوام السابقة بتزايد عدد المشاركين، وهو ما يؤكد على تنامي شعبية هذه الرياضة واتساع قاعدة ممارسيها، لما لها من جوانب إيجابية كبيرة تساهم في بناء مجتمع صحي ومحب للرياضة.

ومن المقرر أن تستكمل البطولة نزالاتها اليوم في اليوم الثاني بمنافسات فئتي الأشبال والناشئين من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.