«نافال كراون» بطل ختام «رويال أسكوت»

محمد حسن (دبي)

توج «نافال كراون» لجودلفين بلقب سباق «بلاتينيوم جوبيلي ستيكس»، لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، الشوط الرئيسي، في اليوم الختامي لمهرجان رويال أسكوت البريطاني الذي انطلق الثلاثاء الماضي بمضمار أسكوت العريق في إنجلترا بمشاركة أفضل الخيول من مختلف أنحاء العالم.

وأكمل «نافال كراون» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة جيمس دويل، رباعية للفريق الأزرق وضعته في صدارة الملاك ضمن نسخة 2022 من المهرجان، وقطع الجواد البطل مسافة السباق بزمن قدره 1:12:17 دقيقة متفوقاً بفارق رقبة عن رفيقه في الإسطبل «كريتف فورس» بقيادة وليام بيوك.

وكان الجواد «نوبل تروث» بإشراف أبلبي أيضاً وقيادة وليان بيوك، قد أهدى جودلفين لقب سباق جيرسي ستيكس للفئة الثالثة في ثاني أشواط الحفل.