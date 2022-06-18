«الأبيض» يلعب وديتين في كل تجمع خلال «أيام الفيفا»

معتز الشامي (دبي)

وضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني تصوراً مبدئياً حول آليات التحضير والاستعداد للمرحلة المقبلة، بعد انتهاء مشوار المنتخب في التصفيات المؤهلة للمونديال، بالخروج أمام أستراليا في «الملحق الآسيوي».

وتشير المتابعات إلى أن الجهاز الفني بقيادة رودولفو أروابارينا، تمسك بدخول المنتخب الوطني تجمعات توقفات أيام «الفيفا» في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، على أن يخوض المنتخب في كل تجمع وديتين على الأقل.

وأشارت المصادر إلى أن وديات «الأبيض» ستكون أمام منتخبات قوية، وبعضها ستكون أمام منتخبات أوروبية أو لاتينية أو أفريقية، من مختلف المنتخبات المتوقع أن تخوض تجارب دولية ودية في المنطقة استعداداً لكأس العالم 2022 الذي يُقام في قطر نوفمبر المقبل.

وتلقى المنتخب الوطني بالفعل عدداً من الطلبات من منتخبات مختلفة ما بين أوروبية وآسيوية ولاتينية، بعضها سيعسكر في دبي أو يأتي للمنطقة للخوض تجارب ودية وأيضاً للتعرف على أجواء وظروف الطقس والمنطقة بشكل عام، وهو ما يسعى المنتخب لأن يستغله بشكل أمثل، خاصة وأن منتخب ألمانيا كان قد أعلن عن احتمال خوض تجارب ودية مع منتخبات عربية خلال تجمعات أيام «الفيفا»، وربما يكون لمنتخبنا الوطني فرصة سانحة بالفعل.

ويأتي ذلك ضمن خطة مدرب المنتخب الوطني لتجهيز «الأبيض» للاستحقاقات المقبلة، والتي ستكون المشاركة في كأس الخليج «خليجي 25»، والمنتظر إقامته في العراق يناير المقبل، بالإضافة لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها الدولة في مارس المقبل، وهما المحطتان المهمتان في مشوار «الأبيض» للتحضير لكأس آسيا 2023، والذي لم يتحدد بعد موقعه وإن كان الأقرب في شرق القارة يونيو المقبل.