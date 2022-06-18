«التحكيم الرياضي» يستعرض تقارير المنازعات والمشاركات الخارجية

دبي (وام)

استعرض مركز الإمارات للتحكيم الرياضي تقارير المنازعات الرياضية المنظورة أمامه، للفصل فيها عبر غرفتيه الابتدائية والاستئنافية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز، الذي عقد بمقره في دبي، برئاسة علي بو جسيم، وحضور كل من ضرار بالهول نائب الرئيس، والأعضاء: يوسف البطران، وسعيد العاجل، وحمدة الشامي، وأحمد الظاهري.

واطلع الحضور على تقارير المنازعات الرياضية والمراحل التي وصلت إليها، لتحقيق العدالة لأطراف النزاع المختلفة وإرساء قواعد النزاهة والشفافية.

كما اطلع الحضور على تقرير موجز عن مشاركة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون، الذي عقد في مصر مطلع الشهر الجاري، إضافة إلى تقرير المشاركة في المحاضرة التدريسية ضمن برنامج الماجستير في القانون الرياضي الدولي، وتقرير المشاركة في مؤتمر القوانين الرياضية بإيطاليا، والنسخة الخامسة من مؤتمر القانون الرياضي لكرة القدم.