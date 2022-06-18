برعاية مهرجان منصور بن زايد.. كأس الوثبة في ضيافة فرنسا وبلجيكا وبولندا ورومانيا

أبوظبي (الاتحاد)

ترعى النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، اليوم، مجموعة مشهودة من سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز في فرنسا، وبلجيكا، وبولندا، ورومانيا.

تأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

ويستضيف مضمار مونتبان الفرنسي سباقين لكأس الوثبة، الأول على لقب بري فيرناند فلوتييه لمسافة 2250 متر، ومخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق وجائزته 12.000 يورو، وأبرز الخيول المرشحة للفوز «فرحان» لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف توماس دوميلو، وقيادة ايملين ريفولت.

ويستقطب السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز، على لقب بري دو زيم سباهيس لمسافة 2250 متر وجائزته 12.000 يورو، (11) خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، يتصدرها «جليل» بإشراف اف سانشيز، وقيادة مارلين ميير، و«خالصة» بإشراف شارل غوردين، وقيادة هوجو موسين، وكلاهما للخيالة السلطانية العمانية.

ومن جهة اخري يجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز نجرودا بوركا لمسافة 1800 متر البالغ جائزته 5.000 يورو، 7 خيول تتنافس على مضمار سلوزويك بالعاصمة البولندية وارسو، يتصدرها «سبيد اوام»، و«هلال مسقط»، و«شانضرة الفلاح» و«سلسبيل».

وعلى صعيد آخر تتنافس 11 خيلاً في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 5.000 يورو، بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا، وأبرز المرشحين «الأول»، و«مس دو بانشير»، و«عمار ابن إنجالا»، و«تيكس دا».

في ضيافة «بليوستي»

يستضيف مضمار بليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز، وينظم السباق مضمار بليوستي، بالتعاون مع اتحاد سباقات الخيول العربية، والجوكي كلوب الروماني، ويجتذب السباق كوكبة من الخيول العربية الأصيلة المولودة في رومانيا، وفرنسا وبلغاريا.

وأبرز الخيول المرشحة للفوز بالسباق البالغ طوله 1700 متر، وجائزته 5.000 يورو، الجواد «الوادي» و«أكويلا نيرا» لجونيور سبيد، و«أوثيفا» لفيوريل دابيجا، و«ألبان» لإيفان يوردانوف، و«شمال» و«أبينو» لمازلو أوريل.