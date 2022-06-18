الهاملي: إنجاز «فرسان الإمارات» لرفعات القوة «متوقع»

أبوظبي (الاتحاد)

أرسل محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية التهنئة إلى بعثة منتخب الإمارات لرفعات القوة المشارك في بطولة آسيا وأوقيانوسيا، والتي تجري منافساتها حالياً في كوريا الجنوبية. جاءت التهنئة بعد ما حققه الأبطال من إنجازات، وكان آخرها تحقيق فضيتين للاعب خالد العماري في المجموع العام وآسيا وذهبية، في فئة الأساتذة وبرونزية في المجموع العام لأحمد خميس.

وأشاد محمد فاضل الهاملي بجهود أعضاء البعثة من لاعبين ومدربين ومساعدين وإداريين، والتي أثمرت عن الصعود على منصات التتويج في مختلف فئات وتصنيفات رفعات القوة. وأضاف الهاملي أن الإنجاز الذي تحقق في البطولة كان متوقعاً من فرسان الإرادة الذين طالما أرادوا رد جزء من دين وطننا المعطاء. وأكد رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية على أن حصاد الميداليات الذي حققه بطالنا على الرغم من صعوبة المنافسة ينبئ بتحقيق طموحات الجميع، وفي المقدمة قياداتنا الرشيدة في تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات العالمية المقبلة.