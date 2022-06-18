الأحد 19 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الهاملي: إنجاز «فرسان الإمارات» لرفعات القوة «متوقع»
الهاملي: إنجاز «فرسان الإمارات» لرفعات القوة «متوقع»
19 يونيو 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

 أرسل محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية التهنئة إلى بعثة منتخب الإمارات لرفعات القوة المشارك في بطولة آسيا وأوقيانوسيا، والتي تجري منافساتها حالياً في كوريا الجنوبية. جاءت التهنئة بعد ما حققه الأبطال من إنجازات، وكان آخرها تحقيق فضيتين للاعب خالد العماري في المجموع العام وآسيا وذهبية، في فئة الأساتذة وبرونزية في المجموع العام لأحمد خميس.
وأشاد محمد فاضل الهاملي بجهود أعضاء البعثة من لاعبين ومدربين ومساعدين وإداريين، والتي أثمرت عن الصعود على منصات التتويج في مختلف فئات وتصنيفات رفعات القوة. وأضاف الهاملي أن الإنجاز الذي تحقق في البطولة كان متوقعاً من فرسان الإرادة الذين طالما أرادوا رد جزء من دين وطننا المعطاء. وأكد رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية على أن حصاد الميداليات الذي حققه بطالنا على الرغم من صعوبة المنافسة ينبئ بتحقيق طموحات الجميع، وفي المقدمة قياداتنا الرشيدة في تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات العالمية المقبلة.

محمد فاضل الهاملي
بطولة آسيا
فرسان الإمارات
آخر الأخبار
«الفئات المشمولة».. قرار تاريخي في عهد خليفة
الإمارات
«الفئات المشمولة».. قرار تاريخي في عهد خليفة
اليوم 01:44
الإمارات ترسم مسار المستقبل لمواجهة تغير المناخ
الإمارات
الإمارات ترسم مسار المستقبل لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:44
قرقاش: كلمة رئيس الدولة تشخيص عميق للتحديات المناخية
الإمارات
قرقاش: كلمة رئيس الدولة تشخيص عميق للتحديات المناخية
اليوم 01:44
ثاني الزيودي: جهود إماراتية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
الإمارات
ثاني الزيودي: جهود إماراتية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
اليوم 01:44
مريم المهيري: إعلان رئيس الدولة خارطة طريق للحياد المناخي
الإمارات
مريم المهيري: إعلان رئيس الدولة خارطة طريق للحياد المناخي
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©