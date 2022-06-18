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مبابي يحسم حقوق الصور
مبابي يحسم حقوق الصور
18 يونيو 2022 21:19

برلين (د ب أ)

قام كيليان مبابي ونويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بتصفية الأجواء، فيما يتعلق بقضية حقوق الصور، التي كانت من الممكن أن تؤثر على استعدادات المنتخب الفرنسي لكرة القدم.
وأشار لو جريت اليوم السبت إلى أن مبابي وافق على قبول الاتفاق الحالي الشامل، الذي يحكم حقوق المنتخب الفرنسي ككل.
حقوق الصور تعد سوقاً مربحة للغاية، ويعلم مبابي جيدًا قيمته، بعدما جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان لمدة 3 أعوام، رافضاً عرضاً من ريال مدريد.
ويعتقد أنه وافق على شروط مربحة للغاية بالنسبة للاعب كرة قدم.
ومع ذلك، هناك حقوق جماعية مما يعني أن كل لاعب يحصل على نفس النسبة فيما يتعلق بعائد حقوق الصور.
وذكرت تقارير أن محاميي لو جريت ومبابي التقيا بنهاية مايو الماضي لمناقشة الوضع، وقال ممثلو اللاعب إنه تم التوصل لاتفاق سيشهد مراجعة الشروط التي تم وضعها في 2010، ويبدو أن هذا سيتم بعد نهاية بطولة كأس العالم التي تقام هذا العام.
ووفقا لشبكة "أر.إم.سي. سبورت"، أضاف لو جريت: توصلنا أنه لا تغيير حتى كأس العالم، مساواة كاملة بين كل اللاعبين. بصراحة لا توجد مشكلة كبيرة للتعامل معها.

مبابي
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
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