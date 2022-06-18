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الزمالك يحتج على الحضور الجماهيري للقمة 124
الزمالك يحتج على الحضور الجماهيري للقمة 124
18 يونيو 2022 18:53

القاهرة (د ب أ)

 أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، خطاباً رسمياً للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، يعترض خلاله على الحضور الجماهيري في مباراة القمة المقبلة رقم 124 أمام الأهلي في اللقاء المؤجل من المرحلة 20 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم والمقرر له غداً الأحد بستاد السلام.
وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي اليوم السبت في الخطاب: ‏سبق وأن أقيمت مباراة الزمالك والأهلي في الدور الأول من دون جماهير باستاد القاهرة، وفوجئنا أن مباراة الزمالك والأهلي التي ستقام غداً ستلعب بحضور الجماهير، حيث سيسمح للنادي الأهلي بدخول حوالي ‏4000 مشجع والزمالك حوالي 1500 مشجع، ‏وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص خاصة وأن المباراة الأولى أقيمت من دون جماهير، ‏كما أن الملعب الرئيسي الذي يستقبل مباريات الفريقين هو استاد القاهرة، وهو الملعب الذي أقيمت عليه مباراة الدور الأول، ‏ولذلك فإن إقامة المباراة على استاد الأهلي هو إخلال جسيم بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف: لذلك فإن مجلس إدارة نادي الزمالك يرفض إقامة مباراة في استاد الأهلي المسمى باستاد السلام وكذلك في حضور جماهير، ‏فالرجاء إصدار توجيهاتكم لاتحاد الكرة ورابطة الأندية التي يقاطعها ‏نادي الزمالك..‏ كذلك إخطار سيادتكم ‏الأجهزة الأمنية بأن استاد الأهلي المسمى استاد السلام ‏يتواجد داخل منطقة سكنية ‏ما قد يسبب مشاكل أمنية.
يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بعد خوضه 20 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد خوضه 17 مباراة.

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