الأحد 19 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
العقد الجديد يورث نكيتياه القميص 14
العقد الجديد يورث نكيتياه القميص 14
18 يونيو 2022 18:33

لندن (رويترز)
أعلن أرسنال الإنجليزي اليوم السبت، أن المهاجم الشاب إيدي نكيتياه سيرتدي القميص الأيقوني رقم 14 في الموسم المقبل، عقب تمديد عقده لفترة طويلة.
وانضم نكيتياه «23 عاماً» إلى أرسنال ناشئاً وخاض 92 مباراة مع الفريق الأول وسجل 23 هدفاً.
وبدأ في حجز مكان بالتشكيلة الأساسية في الموسم الماضي، وأحرز خمسة أهداف في آخر ثماني مباريات بالدوري.
ويعد العقد الجديد مكافأة على تألقه كما سيرث القميص 14، الذي ارتداه من قبل أسطورة النادي تييري هنري، ما يؤكد ثقة المدرب ميكل أرتيتا بالمهاجم.
وارتدى ثيو والكوت وبيير إيمريك أوباميانج هذا القميص أيضاً.
وقال أرتيتا: أنا سعيد ببقاء إيدي معنا، إنه يمثل كل قيم النادي.
وأضاف" نحن سعداء جدا بتمديد عقده والآن يجب أن نعمل ونواصل تطوير الموهبة الرائعة والشخصية.
وارتقى نكيتياه في ترتيب المهاجمين في أرسنال عقب رحيل المخضرمين أوباميانج وألكسندر لاكازيت، وسيتطلع للسير على نهج زميليه بمنتخب إنجلترا بوكايو ساكا وإميل سميث رو.
ولم يخض أي مباراة دولية مع المنتخب الأول حتى الآن لكنه الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما برصيد 16 هدفا في 17 مباراة. 

أرسنال
تييري هنري
أوباميانج
آخر الأخبار
«الفئات المشمولة».. قرار تاريخي في عهد خليفة
الإمارات
«الفئات المشمولة».. قرار تاريخي في عهد خليفة
اليوم 01:44
الإمارات ترسم مسار المستقبل لمواجهة تغير المناخ
الإمارات
الإمارات ترسم مسار المستقبل لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:44
قرقاش: كلمة رئيس الدولة تشخيص عميق للتحديات المناخية
الإمارات
قرقاش: كلمة رئيس الدولة تشخيص عميق للتحديات المناخية
اليوم 01:44
ثاني الزيودي: جهود إماراتية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
الإمارات
ثاني الزيودي: جهود إماراتية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
اليوم 01:44
مريم المهيري: إعلان رئيس الدولة خارطة طريق للحياد المناخي
الإمارات
مريم المهيري: إعلان رئيس الدولة خارطة طريق للحياد المناخي
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©