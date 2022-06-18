العقد الجديد يورث نكيتياه القميص 14

لندن (رويترز)

أعلن أرسنال الإنجليزي اليوم السبت، أن المهاجم الشاب إيدي نكيتياه سيرتدي القميص الأيقوني رقم 14 في الموسم المقبل، عقب تمديد عقده لفترة طويلة.

وانضم نكيتياه «23 عاماً» إلى أرسنال ناشئاً وخاض 92 مباراة مع الفريق الأول وسجل 23 هدفاً.

وبدأ في حجز مكان بالتشكيلة الأساسية في الموسم الماضي، وأحرز خمسة أهداف في آخر ثماني مباريات بالدوري.

ويعد العقد الجديد مكافأة على تألقه كما سيرث القميص 14، الذي ارتداه من قبل أسطورة النادي تييري هنري، ما يؤكد ثقة المدرب ميكل أرتيتا بالمهاجم.

وارتدى ثيو والكوت وبيير إيمريك أوباميانج هذا القميص أيضاً.

وقال أرتيتا: أنا سعيد ببقاء إيدي معنا، إنه يمثل كل قيم النادي.

وأضاف" نحن سعداء جدا بتمديد عقده والآن يجب أن نعمل ونواصل تطوير الموهبة الرائعة والشخصية.

وارتقى نكيتياه في ترتيب المهاجمين في أرسنال عقب رحيل المخضرمين أوباميانج وألكسندر لاكازيت، وسيتطلع للسير على نهج زميليه بمنتخب إنجلترا بوكايو ساكا وإميل سميث رو.

ولم يخض أي مباراة دولية مع المنتخب الأول حتى الآن لكنه الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما برصيد 16 هدفا في 17 مباراة.