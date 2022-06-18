تيفيز «المدرب» على أعتاب روزاريو سنترال

بوينس آيرس (د ب أ)

يمكن أن يحصل كارلوس تيفيز على أول منصب تدريبي له مع فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني، حيث يهدف نائب رئيس النادي لتعيين المهاجم السابق الأسبوع المقبل.

وأعلن تيفيز، لاعب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس السابق، اعتزاله اللعب في الشهر الماضي وهو يبلغ 38 عاماً، وأرجع تيفيز سبب رفضه عروض تلقاها لمواصلة اللعب بسبب وفاة والده.

وفاز تيفيز بـ26 لقباً في مسيرته وهو من بين أربعة لاعبين أرجنتينيين فقط حصلوا على كوبا ليبرتادوريس ودوري أبطال أوروبا، حيث توج بلقب دوري الأبطال مع مانشستر يونايتد في 2008.

ولعب المهاجم السابق آخر مباراة له في عام 2021 مع نادي بوكا جونيورز الذي شهد بداية انطلاقته مع كرة القدم، ولكن ربما يعود إلى أرضه للحصول على مساحة تدريبية، بعد أن أكد روزاريو سنترال، بطل الدوري الأرجنتيني أربع مرات، طموحه في تعيين تيفيز.

وقال ريكاردو كارلوني، نائب رئيس النادي لشبكة «تي.واي.سي. سبورتس»: مجلس إدارة النادي وافق على مقترح طرحه جهاز تيفيز، ونحن نتقدم للأمام فيما يتعلق بالمفاوضات.

وأضاف: سنناقش هذا في عطلة نهاية الأسبوع. المقترح تم الموافقة عليه من قبل المجلس. الفكرة تتمثل في إنه إذا سارت الأمور بشكل جيد، فمن الممكن أن يتولى المنصب يوم الثلاثاء.

في الوقت نفسه، أعرب جاسبار سيرفيو، حارس المرمى، عن حماسه في احتمالية العمل تحت قيادة تيفيز، وقال لشبكة «تي.أن.تي»: بالنسبة لي، إنه شي مميز أن يأتي كارلوس تيفيز إلى هنا.

وأضاف: إذا جاء إلى هنا، فإن مجموعة اللاعبين ستدعمه حتى الموت. أتمنى أن يأتي. لديه خبرة كبيرة كلاعب، ونحن كلنا مستعدون للتعلم ومساعدة الفريق.