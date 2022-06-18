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ماني تحت الفحص الثلاثاء
ماني تحت الفحص الثلاثاء
18 يونيو 2022 17:21

برلين (د ب أ) 
ذكر تقرير إعلامي اليوم السبت، أن النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، سيخضع للفحص الطبي بنادي بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل.
وجاء ذلك وفقا لما ذكرته "شبكة سكاي سبورتس" التليفزيونية في تقرير لها اليوم السبت.
كانت تقارير إعلامية في ألمانيا وبريطانيا قد ذكرت أمس الجمعة، أن الناديين اتفقا على انتقال اللاعب مقابل 32 مليون يورو بشكل مبدئي، مع متغيرات تصل إلى 9 ملايين يورو على الأكثر.
وأضافت أن ساديو ماني سيوقع عقداً لمدة ثلاثة أعوام مع بايرن ميونيخ.
ورفض نادي بايرن ميونيخ التعليق بهذا الشأن.
وتحدث ماني «30 عاماً» بشكل صريح بشأن التفكير في مستقبله مع ليفربول، الذي وجد خياراً بديلاً بالفعل بإتمام صفقة التعاقد مع المهاجم داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي.
وقد يشكل التعاقد مع ماني أمرا حاسما لبايرن في ظل احتمالات رحيل نجم الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.
وكرر ليفاندوفسكي إبداء رغبته في الرحيل عن البايرن، لكن النادي البافاري أكد أنه يرتبط بعقد لا يزال مستمراً لمدة عام آخر.
ولم يصدر بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني بياناً رسمياً بهذا الشأن، علماً بأنه أصدر بياناً اليوم السبت أعلن فيه رحيل المدافع لارس لوكاس ماي إلى لوجانو السويسري.
وانضم ماي «22 عاماً» إلى البايرن كلاعب ناشئ عام 2014، لكنه نادراً ما شارك مع الفريق الأول، وقضى فترتي إعارة لفريقي دارمشتاد وفيردر بريمن.
وأعلن بايرن ميونخ عن صفقة انتقال ماي إلى لوجانو عبر بيان بموقعه على الإنترنت، وذلك بعد أن ودع أمس الجمعة لاعب خط الوسط الإسباني مارك روكا، الذي انضم إلى ليدز يونايتد الإنجليزي.

ساديو ماني
ليفربول
بايرن ميونيخ
ليفاندوفسكي
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