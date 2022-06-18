لهذا السبب.. سفيتولينا تنتقد «فلاشينج ميدوز»

مومباي (رويترز)

لا توافق لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا على قرار بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز»، بالسماح للاعبي روسيا ورسيا البيضاء بالمشاركة في أخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، كمنافسين محايدين، وكانت تأمل أن تتخذ البطولة موقفاً أكثر صرامة تجاه موسكو في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

ومنعت بطولة ويمبلدون التي تنطلق في 27 يونيو الجاري لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في البطولة، التي تقام على الملاعب العشبية، بينما وافق منظمو البطولة الأميركية التي تقام على الملاعب الصلبة في نيويورك على مشاركة هؤلاء الرياضيين تحت علم محايد.

وقالت سفيتولينا المصنفة الثالثة عالمياً سابقاً: هم أصحاب القرار وقرروا السير في هذا الاتجاه وأنا لا أتفق معهم لأنني أرى أنه كان يتعين عليهم اتخاذ إجراء أكثر جدية.

"رجعت الرياضة الأوكرانية 10 أعوام إلى الوراء على الأقل لأن كل البنية التحتية تضررت أو دمرت تماماً. يمكنني ذكر الكثير من العوامل التي ترجح كفة قرار عدم السماح للرياضيين الروس ورياضيي روسيا البيضاء بالمشاركة.

ويمنع لاعبو روسيا وروسيا البيضاء أيضا من المشاركة في منافسات الفرق، لكن يسمح لهم بالمنافسة كمحايدين في بطولات الرجال والسيدات.

وتعهدت سفيتولينا «27 عاماً» بالتبرع بما تحصل عليه من أموال في البطولات لصالح الجيش الأوكراني، قبل أن تقرر الانسحاب من البطولات بعد خسارتها في الدور الثاني لبطولة ميامي للأساتذة في مارس، وحالياً تشارك في جمع تبرعات لصالح بلادها.

ووجهت سفيتولينا الشكر إلى البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالمياً على خطابها بعد الفوز بلقب فرنسا المفتوحة، والذي حثت خلاله أوكرانيا على "البقاء قوية" وذكرت الجميع بأن الحرب لا تزال مستمرة.

وقبل الحرب الروسية الأوكرانية بأيام قليلة فقط، اكتشفت سفيتولينا المتزوجة من لاعب التنس الفرنسي جايل مونفيس أنها حامل، ويتوقع أن تضع طفلها في أكتوبر المقبل.

وقالت اللاعبة عن ذلك: كنت في غاية السعادة بهذه الأخبار. وبعد أيام قليلة فقط اندلعت الحرب.. وتسبب هذا في ضغوط كثيرة علينا وكنا نشعر بقلق بالغ. فعلياً كنت أشعر بقلق أكبر على الحرب من قلقي على نفسي. حتى أنني لا أتذكر ما حدث خلال الأيام القليلة الأولى. الأمر لم يكن يحتمل.

وأضافت: أولوياتي تغيرت. نظرتي للحياة تغيرت وأصبحت أستمتع حقا بالوقت الذي أمضيه مع والداي رغم أنني شعرت بالسعادة معهما من قبل أيضاً.

وأردفت قائلة: حصل والداي على فرصة لمغادرة أوكرانيا وهما في أوروبا الآن. تغيرت أمور داخلية كثيرة. الحرب فعلاً تغير الناس.

وبسبب الحمل ستتوقف سفيتولينا عن السفر من أجل جمع التبرعات، لكنها تخطط للعودة للعمل من جديد بحلول نهاية العام الحالي، وترغب أيضاً في العودة للملاعب.

وفازت سفيتولينا بالبرونزية الأولمبية لفردي السيدات في أولمبياد طوكيو العام الماضي.

وقالت أيضاً: الآن أشعر أنني لم أمسك بالمضرب منذ نحو 20 عاماً. أود فعلا المنافسة في أولمبياد باريس 2024. هذا هو هدفي لكنه ليس أول ما أفكر فيه الآن.