رحيل جدلي لـ «جيريبكو» عن سيسكا موسكو!

ستوكهولم (أ ف ب)

أعلن نادي سيسكا موسكو الروسي أن لاعبه السويدي يوناس جيريبكو الذي احترف عشر سنوات في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، سيرحل عن صفوفه بعد أقل من ثلاثة أشهر على قراره الجدلي بالقدوم إلى العاصمة الروسية، على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية.

شرح النادي في موقعه الرسمي: الانتقال إلى سيسكا كان صعباً على يوناس لأسباب عديدة.

وكان الاتحاد السويدي لكرة السلة قد استبعد جيريبكو عن المنتخب السويدي بعد يوم من انضمامه إلى سيسكا، مؤكداً أنها كانت خطوة «مخالفة» لقيمه وموقفه تجاه روسيا والوضع في أوكرانيا، بحسب الاتحاد.

واستبعد سسكا موسكو عن بطولة يوروليج، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وخاض جيريبكو مباراته الأخيرة مع المنتخب في فبراير الماضي ضد كرواتيا ضمن تصفيات كأس العالم.

وأشار الاتحاد السويدي للعبة السبت إلى أنه لن يبدّل رأيه برغم رحيل اللاعب من روسيا.

ويعد جيريبكو «35 عاماً» هو اللاعب السويدي الوحيد الذي شارك في دوري «أن بي أيه» الأميركي، مع أندية ديترويت بيستونز، بوسطن سلتيكس، يوتا جاز وجولدن ستايت ووريرز بين 2009 و2019، قبل توقيعه مع سيسكا موسكو، كان من دون نادٍ وذلك بعد انتهاء عقده مع خيمكي الروسي في نهاية 2021.