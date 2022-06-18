توتنهام يحقق حلم بيسوما

لندن (د ب أ)

قال اللاعب المالي إيف بيسوما إنه لا يكاد يصدق أنه سيشارك في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد حسم صفقة انتقاله إلى توتنهام الإنجليزي قادماً من برايتون.

ووقع بيسوما «25 عاماً» عقداً لمدة أربعة أعوام مع توتنهام أمس الجمعة، ليصبح ثالث صفقات أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام، هذا الصيف، حيث يسعى المدرب الإيطالي إلى تعزيز صفوف الفريق، أملاً في تحقيق مركز أفضل من المركز الرابع الذي أحرزه الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المنقضي.

كان توتنهام قد فرض تفوقه على أرسنال في ترتيب الدوري الإنجليزي ليحسم في مايو الماضي تأهله إلى دوري الأبطال، وقد عزز صفوفه بضم إيفان بيريسيتش وفريزر فورستر قبل التعاقد مع بيسوما.

وشارك بيسوما في 26 مباراة مع برايتون، الذي أحرز المركز التاسع في الدوري في الموسم الماضي.

وقال المالي الدولي بيسوما إن المشاركة في أبرز بطولة أوروبية للأندية بمثابة تحقيق حلم طفولته.

وقال بيسوما: أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا، سعيد لكوني لاعباً في توتنهام وأتمنى أن نقدم موسماً جيداً. سوف أبذل قصاري جهدي للفوز في كل مباراة، والبقاء في القمة.

وأضاف: لكن، كما يعلم الجميع، الدوري الإنجليزي الممتاز ليس مسابقة سهلة. سنعمل بجدية حقاً من أجل إبقاء الطموح عالياً.

وتابع: لدينا مجموعة جيدة ومدرب رائع يعرفه الجميع. أعرف أنني يمكنني اجتياز هذه الخطوة معه. أعرف أنه سيساعدني بشكل أكبر كي أصبح بالمستوى الذي أتطلع إليه وكي أساعد الفريق أيضاً. أنا سعيد للغاية باللعب تحت قيادته.

وأضاف بيسوما: كان حلمي أن أشارك في دوري أبطال أوروبا. أتذكر عندما كنت صغيراً، كنت أشاهد دوري الأبطال كل يوم. لا أكاد أصدق أنني سأشارك في دوري الأبطال مع توتنهام.