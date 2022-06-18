فيرستابن يتصدر «فورمولا1 الكندي» ولوكلير ينفذ العقوبة

برلين (د ب أ)

حقق الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ربد بول، أفضل زمن، في كلتا التجربتين الحرتين الأولى والثانية لسباق الجائزة الكبرى الكندي المقرر غداً الأحد في مونتريال، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وحقق فيرستابن، حامل لقب بطولة العالم ومتصدر الترتيب العام للسائقين في البطولة هذا الموسم، أفضل زمن للفة على مضمار جيل فيلنوف البالغ طوله 4361 متراً، مسجلاً دقيقة واحدة و127. 14 ثانية.

وجاء تشارلز لوكلير من موناكو في المركز الثاني بسيارة فيراري بفارق 081. 0 ثانية، لكنه سيتلقى عقوبة التأخير عشرة مراكز لدى الانطلاق في السباق، بسبب تثبيت مكونات جديدة في سيارته.

وسجل الإسباني كارلوس ساينث، زميل لوكلير بفريق فيراري، ثالث أفضل زمن.

ويتفوق فيرستابن، الذي فاز بسباق أذربيجان في باكو مطلع الأسبوع الماضي، في صدارة الترتيب العام للسائقين بفارق 21 نقطة أمام زميله المكسيكي سيرجيو بيريز.

وتسلط الأنظار خلال جميع التجارب الحرة الثلاثة لسباق فورمولا1 الكندي، على ما إذا كانت الفرق ستتحكم بشكل أفضل في سياراتها فيما يتعلق بـ "الارتداد"، الذي يعد محور الجدل الرئيسي في الموسم الحالي.

واعتقدت أغلب الفرق أنها تغلبت بشكل جزئي على المشكلة، التي ظهرت بسبب القواعد الجديدة للديناميكا الهوائية للسيارات، لكن القضية أثارت الجدل من جديد في سباق أذربيجان، حيث قال البريطاني جورج راسيل سائق مرسيدس إن الأمر يشكل خطورة، كما اشتكى زميله البريطاني لويس هاميلتون من مشكلة في الظهر.

وأصدر الاتحاد الدولي للسيارات توجيهاً تقنياً للفرق يتضمن إجراءات قصيرة المدى تهدف لمعالجة المشكلة، والتي ربما جاءت متأخرة لتنفيذها في السباق بكندا.

من ناحية أخرى، يواجه فيراري مشكلات أخرى في السباق الكندي، حيث عوقب لوكلير بالتأخير عشر مراكز لدى الانطلاق في السباق، بسبب تثبيت جهاز تحكم إلكتروني جديد في سيارته.

وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يجرى فيها تثبيت جهاز جديد بسيارة لوكلير هذا الموسم، علما بأنه يسمح بذلك مرتين فقط.

كان لوكلير قد اضطر للانسحاب من سباق أذربيجان يوم الأحد الماضي علماً بأنه كان يحتل الصدارة، وذلك بسبب عطل في المحرك لم يكن قابلاً للإصلاح على الفور، حسب ما ذكره فيراري.

وكان موقفاً مشابهاً قد شهده سباق الجائزة الكبرى الإسباني في 22 مايو الماضي، وقد خسر لوكلير الصدارة وتراجع إلى المركز الثالث في الترتيب العام للسائقين.

وقال لوكلير: نعم، سأنطلق بالطبع من مركز متأخر شيئا ما، لكنني أعتقد أن فعل ذلك بتثبيت الجهاز الجديد كان أفضل قرار، وسنرى الكيفية التي تسير بها الأمور.

كذلك يبدأ الياباني يوكي تسوندا السباق الكندي من المركز الأخير، بعدما قام فريقه ألفا تاوري بتثبيت مكونات جديدة في محرك سيارته.