«الإمبراطور» أوليفيرا: أريد أن أصبح «مدرباً»!

مراد المصري (دبي)

كشف البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا مهاجم الوصل، أنه يتطلع لمواصلة اللعب بأعلى مستوى لخمس سنوات قادمة حتى عمر 38 عاماً، قبل أن يصبح مدرباً، مع سعيه للحصول على الدورات اللازمة باعتباره أحد الأولويات التي يضعها عند اعتزاله كرة القدم.

وجاء حديث أوليفيرا الموسع مع صحيفة «جلوبو» البرازيلية الشهيرة خلال قضائه الإجازة السنوية في بلاده، والتي أوضح فيها أنه يرى نفسه قادراً ومطالباً بتقديم المزيد مع الوصل في الموسم المقبل بعد تسجيله 8 أهداف في الفترة التي قضاها مع الفريق منذ يناير الماضي، وقال: لم أصدق الأمر في البداية عندما تم إغلاق صفقة انتقالي من باهيا سريعاً وفي أيام قليلة كنت أتواجد على مقاعد البدلاء في لقاء الجزيرة في الدوري، ثم شاركت في المباراة المهمة أمام العين في كأس رئيس الدولة وسجلت هدفين، لكن أدركت أن «الأدرينالين» في حماس هذه البداية لن يكون كافياً للاستمرار بنفس النسق بسبب تواجدي وقتها بعد إجازة توقف منافسات الدوري البرازيلي وعدم بداية التحضيرات مع الفريق في فترة ما قبل الموسم.

وأكد المهاجم أن تأقلم مع «الإمبراطور» خلال الفترة الماضية، وقال: أريد استغلال الأمر في الموسم المقبل وأن يكون أدائي بمستوى عالٍ، اكتسب النضج في مسيرتي داخل وخارج الملعب، وأركز على كافة الأمور سواء على صعيد اللياقة البدنية وحتى التكتيك، حيث أريد أن أصبح مدرباً عندما اعتزل حيث أخطط للعب حتى سن 38 عاماً حيث لم أعاني من مشاكل جسدية في مسيرتي.

وتابع: أريد أن أقوم بأخذ الدورات التدريبية اللازمة لأصبح مدرباً، حاولت الالتحاق بدورة تدريبية لكنني لم استطع سابقاً، وليس هناك فائدة في الوقت الحالي للحصول على دورة وعدم القيام بأي أمر بها، عندما يحين الوقت أريد الذهاب إلى إنجلترا أو إيطاليا لنيل الدورات وتحسين فهمي والجوانب الفنية بقيادة اللاعبين، ونقل خبراتي لهم، أصعب جزء في عمل المدرب هو جعل اللاعب يفهم ما يريده، أريد العمل مع لاعبين أصغر سناً لنقل الفهم التكتيكي لهم، وأعتقد أن كرة القدم البرازيلية تفتقر إلى المزيد من ذلك.

ورأى أوليفيرا، أن عدم تفرغ اللاعبين بالكامل من التحديات التي تواجه الكرة الإماراتية، وقال: اللاعبين المحليين لديهم روتين مزدوج في الإمارات، وهو أمر يجب أن نحترمه، لكن اللاعبين أحياناً يصلون منهكين بعد العمل من أجل التدريب، في الإمارات هناك تطور وفهم للجوانب التكتيكية لكرة القدم، لكن يأتي وقت تتلاشى فيه الجوانب الفنية هذه بحكم عدم قدرة اللاعبين على استكمال نفس النسق في الشوط الثاني بسبب الحالة البدنية، أنا لا أنتقد، على العكس أنا متأكد أن منتخب الإمارات سيتأهل إلى كأس العالم في المستقبل.