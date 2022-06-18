مفاجأة في الطريق.. رونالدو يرحل عن يونايتد!

رضا سليم (دبي)

أشعل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد «الميركاتو» الصيفي مبكراً، وفتح الباب أمام تكهنات رحيله عن «الشياطين الحمر» وهو ما كشفته تقارير عالمية رغم أن عقد مستمر حتى الموسم المقبل مع وجود بند لتمديده لعام إضافي، إلا أن المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاج دفعه للتفكير في الرحيل.

كشفت تقارير صحفية إيطالية وانجليزية أن رونالدو قد يرحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف لخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي بعد تجربته الأولى في «الكالشيو» مع يوفنتوس بسبب أسلوب لعب المدرب الهولندي إريك تن هاج كما أن الفريق لن يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية تقريراً يفيد برغبة رونالدو في الرحيل عن قلعة الشياطين الحمر قبل بداية الموسم الجديد ويسعى كل من روما وسبورتنج لشبونة لإجراء مفاوضات معه للحصول على توقيعه على الرغم من صعوبة تحمل أي الناديين لأجره البالغ 480 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وقالت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية أن وجهة رونالدو المقبلة قد تكون نادي روما الإيطالي، مشيرة إلى أن «الدون» ومدربه السابق في ريال مدريد مواطنه جوزيه مورينيو قد يجتمعان في روما.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو بدأ بالفعل عملية البحث عن فريق جديد لموكله ويدرس حاليا الخيارات المتاحة أمامه ويبرز نادي روما كواحد من المرشحين لضم النجم البرتغالي هذا الصيف.

ويبقى العائق في الصفقة أمام روما هو عدم مشاركة بطل دوري المؤتمر الأوروبي بينما سبورتنج لشبونة النادي الأول في مسيرة رونالدو يبرز كوجهة محتملة كذلك خاصة أن الفريق سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعدما جاء وصيفًا خلف بورتو بطل الدوري البرتغالي.

وخاض «الدون» 31 مباراة مع سبورتنج قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد عام 2003، ثم ذهب لتمثيل ريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى الشياطين الحمر الصيف الماضي.

وكان رونالدو انضم لمانشستر يونايتد في الصيف الماضي قادماً من يوفنتوس مقابل 12 مليون جنيه إسترليني واختير أفضل لاعب في مانشستر بعد تسجيله 24 هدفا في جميع المسابقات إلا أنه اعتبر موسمه الأول معه مخيباً لفشل الفريق في حجز بطاقة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.