المرر: «طبيعة الظفرة» تتطلب مدرباً من «نوع خاص»

مصطفى الديب (أبوظبي)

وجه مرشد خلفان المرر رئيس شركة الظفرة لكرة القدم الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على تكليف سموه له برئاسة شركة الظفرة لكرة القدم، كما وجه الشكر إلى رئيس النادي عبد الله بطي القبيسي على الثقة الكبيرة التي أولاها له، مؤكداً أنه وفريق عمله سوف يقدمون كل ما لديهم من أجل تطوير كرة القدم في نادي الظفرة.

ووجه المرر التحية إلى مجلس إدارة الشركة السابق برئاسة أحمد عمران القبيسي، مؤكداً أن المجلس السابق ساهم في تطوير العديد من الملفات ونحن سوف نستكمل البناء على عملهم في مختلف الجوانب.

وأكد المرر أن مجلس الشركة اجتمع قبل أيام واتخذ عدة قرارات أبرزها تشكيل لجنة فنية لكرة القدم برئاسة سالم المزروعي وعضوية كل من عبد الرحيم جمعة وخميس المزروعي وحسن الحمادي وحين المرزوقي، مؤكداً أن اللجنة بدأت عملها بالفعل في ملفي المدرب واللاعبين الأجانب.

وأعلن المرر أن النادي اتخذ قراراً بتوجيه الشكر إلى المدرب المغربي بدر الإدريسي، مؤكداً أن المدرب قدم مجهودات كبيرة وقام بالواجب المطلوب منه على الوجه الأكمل ونجح في الربقاء على الفريق في دوري أدنوك للمحترفين.

وتابع: لقد اتخذنا قرار بتولي مدرب أجنبي للمهمة ونفاضل حالياً بين أكثر من مدرب لكن جميعهم ينتمون إما للمدرسة البرازيلية أو من أوروبا الشرقية.

وأضاف: فريق الظفرة له خصوصية في اللعب ولا نلعب كرة هجومية في مباريات كثيرة لذلك لابد من تواجد مدرب يعي هذا الشيء ويمتلك الإمكانات والعقلية التي تتماشى مع نهج الفريق.

وأكد المرر أن اللجنة الفنية كذلك تدرس حالياً سيرة ذاتية لأكثر من لاعب وسوف يتم عرضهم على المدير الفني الذي سوف يتم الإعلان عن اسمه خلال أيام قليلة من أجل إنهاء كافة الملفات قبل بداية فترة الإعداد أو بحد أقصى قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي.

وأخيراً، أعلن المرر تمديد عقد لاعب الفريق وليد عمبر لمدة موسمين نظراً للمستويات المتميزة التي قدمها خلال فترة استعارته الماضية، مؤكداً أن اللاعب يعتبر مكسباً بكل المقاييس، كما عبر عن ثقته في تقديم عمبر للمزيد مع الظفرة في الموسم الجديد بعد الاستقرار والتأكد من استمراره مع الفريق لمدة موسمين.





