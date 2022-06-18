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«الجودو»يصل منغوليا ويفكر في «جراند سلام أبوظبي»
«الجودو»يصل منغوليا ويفكر في «جراند سلام أبوظبي»
18 يونيو 2022 13:30

أبوظبي (الاتحاد)
أنهى منتخبنا الوطني للجودو إعداده في العاصمة الكرواتية زغرب من خلال معسكره القصير الذي إقامة هناك قبل الانتقال إلى منغوليا استعداداً للمشاركة في بطولة «أولان باتار جراند سلام» للجودو التي تستضيفها العاصمة المنغولية خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الحالي.
وتشهد البطولة، مشاركة لاعبين من منتخبنا وهما جريجور أرام في وزن تحت 90 كجم وماجو معروف المشارك في منافسات وزن فوق 100 كجم، وعقب بطولة منغوليا يتم الانتقال لمعسكر آخر يقام في إسبانيا، استعداداً لبطولة المجر جراند سلام التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو المقبل.
كما يتضمن برنامج موسم 2022 - 2023، المشاركة في بطولة زغرب جراند بري بثلاثة لاعبين، ثم المشاركة في البطولة الدولية للجودو التي تقام في رومانيا، ويعقب ذلك المشاركة في دورة التضامن الإسلامي التي تقام في مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9- 18 أغسطس المقبل، والتي يعقبها الإعداد للمشاركة في بطولة أبو ظبي جراند سلام الكبرى، التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2022.
ويرأس بعثة منتخبنا لبطولة منغوليا ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف و5 لاعبين هم: جور شغيلي المشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وسعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، وتاتا نوجزاري في وزن تحت 81، وجريجور أرام في وزن تحت 90 كجم وماجو معروف المشارك في منافسات وزن فوق 100 كجم..
وبلغ عدد الدول المشاركة حتى الآن في بطولة منغوليا 30 دولة تتقدمها الإمارات وقطر من الدول العربية.
وأشادت بعثة منتخبنا بتواصل محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بالبعثة منذ وصولها للاطمئنان على سلامة الوصول وعلى سير الإعداد البطولة المقبلة، حيث يتضمن البرنامج، استعدادات المنتخب الأول لبطولة أبوظبي جراند سلام التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، والتي يتوقع أن تشهد مشاركة قياسية لخصوصية تلك البطولة لأعضاء الاتحاد الدولي للجودو لتميزها بمستويات عالية.

منتخب الجودو
اتحاد المصارعة والجودو
منغوليا
محمد بن ثعلوب الدرعي
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