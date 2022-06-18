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دبي تحتفل بـ «يوجا للإنسانية»
دبي تحتفل بـ «يوجا للإنسانية»
18 يونيو 2022 13:00

دبي (الاتحاد)
تحتفل دبي مساء غدٍ «الأحد»، باليوم العالمي لليوجا، حيث تنظم شركة «إف أو آي» للفعاليات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي والقنصلية العامة الهندية في دبي فعاليات يوجا ضخمة مخصصة للسيدات فقط تحت شعار «يوجا للإنسانية»، تقام في قاعات 1 و2 و3 و4 بمركز دبي التجاري العالمي.
وتفتح القاعات أبوابها في الساعة 4:00 مساء الأحد وتتاح المشاركة بالمجان لجميع السيدات من عمر 10 سنوات فما فوق وتنطلق الفعاليات في الساعة الخامسة وتستمر حتى الساعة السابعة، مشاركة معلمات اليوجا المحترفات من منظمة «آرت أوف ليفينج» المتخصصة في المجال الإنساني والتربوي، ودكتورة هيفاء محمد المتخصصة في اليوجا والمعالجة النفسية.
ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات مشاركة الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم توفير كافة وسائل الراحة للمشاركات وتنظم الاحتفالات باليوم العالمي لليوجا بمدينة دبي للعام الثامن على التوالي بعد النجاح الكبير الذي تحقق للفعالية في الأعوام الماضية.
وتأتي دبي في صدارة مدن العالم التي تحتفل بفعاليات اليوم العالمي لليوجا، حيث انطلقت الاحتفالات من دبي في عام 2015 وشارك فيها 13000، وبعدها أقيمت الاحتفالات بمركز دبي التجاري العالمي وشارك فيها أكثر من 20 ألف شخص من مختلف الجنسيات والأعمار وشارك فيها يوجريشي رامديف استاذ اليوجا المعروف على مستوى العالم.
ويولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً كبيراً برياضة اليوجا حيث يدعم تنظيم فعاليات مختلفة على مدار العام بالتعاون مع منظمي الفعاليات الرياضية، فقد أطلق المجلس مبادرة «يلا يوجا» التي تتضمن سلسلة فعاليات لليوجا المخصصة للسيدات، والتي أقيمت في أبرز المناطق السياحية بدبي بهدف نشر وتعزيز هذه الرياضة بين السيدات ومنحهن الفرصة للممارسة بخصوصية تامة مع أفضل المدربات المحترفات في اليوجا بمختلف أنواعها، كما نظم فعاليات مختلفة في محمية المرموم الطبيعية وفي المدينة المستدامة وفي الصالات والأندية الرياضية، وغيرها من المناطق، إلى جانب تنظيم الاحتفالية السنوية باليوم العالمي لليوجا التي تم تنظيمها في مناطق مختلفة خلال الأعوام الماضية بمشاركة الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات من داخل وخارج دولة الإمارات.

دبي
مجلس دبي الرياضي
مركز دبي التجاري العالمي
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