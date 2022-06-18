نادي الإمارات يحتفي بنجمي الكرة السودانية

رأس الخيمة (الاتحاد)

احتفى نادي الإمارات الرياضي بنجمي الكرة السودانية والهلال والمريخ، علي قاقرين والجيلي عبدالخير، في أمسية حاشدة شهدت حضوراً كبيراً لمسؤولي النادي بقيادة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء ثاني سالم الشحي، جمال أحمد القرصي، منصور حسين إبراهيم، عارفة صالح الفلاحي، وشيخة حسين آل علي، بجانب فريق سفيرات نادي الإمارات ، فضلاً عن أبناء الجالية السودانية والرياضيين القدامى.

وأعلن يوسف البطران في كلمته الافتتاحية ترحيبه بالنجمين الرياضيين علي قاقرين والجيلي عبدالخير، وجميع الحاضرين، وقدم لهم الشكر على تلبيتهم الدعوة، كما ثمن الحضور اللافت لأبناء الجالية السودانية من مختلف إمارات الدولة، وقال إن نادي الإمارات يتبنى أفضل الممارسات في تعزيز وتوطيد أواصر الصداقة واستدامة التعاون مع جميع الأشقاء من المقيمين على أرض الدولة، انطلاقاً من القيم الملهمة للقيادة الرشيدة في نشر المحبة والسلام والتسامح بين أفراد المجتمع، مضيفاً أن أبواب النادي وقلوبهم مفتوحة للجميع محبة واحتراماً.

وقال البطران إن قدامى الرياضيين السودانيين قدموا عصارة جهدهم، وأثروا الملاعب الرياضية السودانية والخليجية، بإبداعهم الجميل الذي ظل متقداً في الذاكرة الرياضية، تتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل، تستلهم منه المبادئ الفاضلة والتجارب الجيدة، وتستفيد من الدروس الكبيرة لتحقيق التطور الرياضي المنشود، متمنياً أن يكرر الجيل الحالي الإنجاز الذهبي للسودان بحصد كأس الأمم الأفريقية في 1970.