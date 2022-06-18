«قطار كارديف السريع» في «محطة أساطير الملكي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف ريال مدريد الإسباني بأن النجم الويلزي جاريث بيل أصبح واحداً من أساطير النادي على مر تاريخه الطويل، وأضاف اسمه إلى القائمة الرسمية لأساطير النادي بعد انتهاء عقده هذا الشهر ورحيله حُراً.

وذهبت الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها، خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، طي النسيان، ولم يعد النادي يتذكر له سوى إنجازاته الكبيرة مع الفريق منذ وصوله في 2013 قادماً من توتنهام الإنجليزي.

هذا الجناح الويلزي الملقب بـ «قطاركارديف السريع»، كان أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم عندما انتقل إلى السانتياجو برنابيو مقابل 100 مليون يورو، ولكنه لم يحظ بالدعم والمساندة كثيراً من جماهر النادي خلال السنوات التسع التي أمضاها في إسبانيا.

وثارت تساؤلات عديدة فيما يتعلق بضعف لياقته البدنية وعدم جاهزيته وقلة التزامه، الأمر الذي دفع إدارة الريال إلى مطالبته بالرحيل، لتوفرراتبه الضخم ولكنه رفض بشدة وتمسك بالبقاء، ولم يغادر الريال سوى 6 أشهر فقط أعير خلالها لناديه السابق توتنهام.

والاعتراف لبيل بكونه أسطورة من أساطير النادي، لم يأت من فراغ، وإنما بعد البطولات العديدة التي أسهم فيها بدور مؤثر، وأهمها 3 بطولات دوري، و5 بطولات دوري أبطال، و3 بطولات سوبر أوروبي، و3 بطولات كأس عالم للأندية، وكأس إسبانيا مرة والسوبر الإسباني مرة.

ولعب بيل «32عاماً» خلال مسيرته مع «الميرينجي» 258 مباراة وسجل 106 أهداف منها أهداف مؤثرة جداً في نهائيات دوري الأبطال وفي الكلاسيكو الإسباني بين الريال وبرشلونة.

وعلى عكس الوداع الحار الذي حظي به النجم البرازيلي مارسيلو من النادي ومسؤوليه وجماهيره، لم يكن من حق بيل المطالبة بمثل هذا الوداع عندما تأكد رحيله عن «البرنابيو»، ومع ذلك تلقى تهنئة على استحياء من جانب بعض جماهير النادي يوم الاحتفال بالفوز بدوري الأبطال في شوارع العاصمة الإسبانية بعد العودة من العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب بيل، الذي يشارك منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، رسالة مؤثرة جداً، عبرشبكات التواصل الإجتماعي، بعد نهاية مغامرته المدريدية، قال فيها: جئت إلى هنا منذ 9 سنوات شاباً طموحاً يرغب في تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد وارتداء قميصه الأبيض وحمل شعاره على صدره واللعب في «سانتياجو برنابيو» والفوز بالبطولات والألقاب والكؤوس، وأن أكون جزءاً من تاريخ هذا النادي وأفوز بدوري الأبطال.

ووجه بيل الشكر إلى رئيس النادي وجميع أعضاء مجلس إدارته والطاقم الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي واللاعبين وكل العاملين في النادي.