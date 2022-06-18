«دراجات الإمارات» يهيمن على جولة سلوفينيا

أبوظبي (الاتحاد)

تمكَّن تادي بوجاتشار نجم فريق «الإمارات للدراجات» من تذوُّق طعم الفوز من جديد بفضل أدائه القوي في المرحلة الثالثة من جولة سلوفينيا، إذ فاز الدراج السلوفيني «على أرضه» بالمركز الأول في السباق الذي أقيم على مسار بطول 144.6كم انطلاقاً من جاليتس وصولاً إلى تسيليه.

وكان بطل جولة فرنسا قد انطلق في أداء هجومي قوي إلى جانب زميله البولندي رافال مايكا قبل 23كم من خط النهاية، حيث اجتاز الثنائي مسافة تسلق من التصنيف الثاني في منطقة سفيتينا (بطول 5.2كم وبمعدل انحدار يبلغ 7.7%)، ما مكَّنهما من التقدُّم على المجموعة الرئيسية.

وبعد اجتياز مسافة التسلق، انضم نيكولا كونتشي (ألبيتشين- فينكس) إلى الثنائي بوجاتشار ومايكا قبل الوصول إلى الهضبة الأخيرة في السباق قبيل خط النهاية في تسيليه، لينطلق السلوفيني بأقصى سرعته متجاوزاً منافسه كونتشي، محققاً بذلك فوزاً مستحقاً بالمركز الأول بفارق 11 ثانية عن زميله مايكا الذي حلّ ثانياً، و14 ثانية عن نيكولا كونتشي في المركز الثالث.

ويعدُّ هذا الفوز الثامن هذا الموسم لبوجاتشار، والسابع عشر لفريق الإمارات.

وتمكَّن تادي بفضل فوزه من احتلال صدارة التصنيف العام لجولة سلوفينيا، متقدِّماً بفارق 7 ثوانٍ عن زميله مايكا الذي حلَّ ثانياً في التصنيف العام، فضلاً عن فوزه بالمركز الأول في تصنيف سباقات التسلق وتصنيف النقاط.

وتعليقاً على فوزه، قال تادي بوجاتشار: «عمل الفريق بشكل مثالي للهيمنة على هذا السباق، ولاسيما عند مسافة التسلق حيث انطلقت أنا وزميلي رافال مايكا معاً بأقصى سرعتنا لإحراز تقدُّم على المجموعة الرئيسية، كان المنحدر زلقاً جداً بسبب هطول الأمطار، وأدركت أن اجتياز مسافة التسلق سيكون شاقاً، ولاسيما بعد تقدُّم منافسي كونتشي؛ ما دفعنا إلى اتباع استراتيجية ذكية عند اجتياز الهضبة الأخيرة في السباق، وقد سار كل شيء كما خططنا وتمكنا من الفوز بالمركزين الأول والثاني، لذا فإنني سعيد جداً بهذه النتيجة».