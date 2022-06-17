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عائشة المطيوعي تحقق 3 ذهبيات في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لرفعات القوة
عائشة المطيوعي على منصة التتويج الذهبية (من المصدر)
18 يونيو 2022 01:25

دبي (الاتحاد)

كتبت البطلة عائشة المطيوعي سطراً جديداً في السجل الذهبي لأبطال رفعات القوة، وتربعت البطلة الصاعدة على عرش قارتين بالفوز بثلاث ميداليات ذهبية لبطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة لرفعات القوة، التي تستضيفها كوريا الجنوبية بمشاركة منتخب الإمارات ضمن 19 دولة يمثلون231 لاعباً ولاعبة، وتستمر البطولة حتى 20 يونيو الجاري. وخاضت الناشئة الذهبية منافسات البطولة في فئة وزن أقل من 86 كجم لتفوز بالذهب منفردة بمجموع رفعات مكَّنتها من التتويج بجدارة والتربع على عرش ناشئات القارتين. وبهذا الإنجاز تكون اللاعبة عائشة المطيوعي قد حققت لقب بطلة آسيا وبطلة آسيا وأوقيانوسيا وكذلك لقب المجموع العام لرفعات القوّة في البطولة.وهنأ ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية اللاعبة عائشة المطيوعي، وأعرب عن سعادته الغامرة وفخره الشديد بإنجازات أبناءنا وبناتنا المشاركين في البطولة. وقال: ما حققته البطلة عائشة المطيوعي يؤكد أن رياضة أصحاب الهمم تسير في الطريق الصحيح لإعداد أجيال متعاقبة تستطيع اعتلاء منصات التتويج ورفع راية الوطن. وبفضل الدعم اللامحدود من القيادات الرشيدة للبلاد تتحقق مثل هذه الإنجازات التي تعبّر عن الاهتمام الكبير الذي يشمل الكبار والناشئين وكذلك الشباب والفتيات على حدٍّ سواء.

بطولة آسيا وأوقيانوسيا لرفعات القوة
الإمارات
رفعات القوة
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