«بيرفكت باور» بطل «كومنولث كب»

محمد حسن (دبي)

توج الجواد «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بلقب سباق كومنولث كب لمسافة 1200 متر للفئة الأولى أحد أهم أشواط اليوم الرابع لمهرجان الرويال أسكوت، الذي أقيم الجمعة بمضمار أسكوت البريطاني العريق.

وتمكن ابن الفحل «أرداد» بإشراف ريتشارد فاهي وقيادة كريستوف سوميون، من انتزاع اللقب بعد أداء قوي، متفوقاً بفارق 1.25 طول عن الوصيف «فليمينج ريب» مسجلاً 1:12:85 دقيقة.

من ناحية أخرى، يسدل الستار اليوم على فعاليات نسخة 2022 من مهرجان رويال أسكوت البريطاني، الذي يشهد حفل ختامه 7 أشواط مثيرة.

وتسعى خيول الإمارات للحفاظ على حضورها القوي بالمهرجان، ويعد الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1200 متر على لقب سباق بلاتينيوم جوبيلي ستيكس للفئة الأولى، الأبرز وخصص للخيول في سن 3 سنوات فما فوق.

ويتصدر المنافسة ثنائي جودلفين بإشراف شارلي أبلبي، «كريتف فورس» و «نافال كراون» وهي المرة الثانية التي يلتقيان فيها في رويال أسكوت حيث شاركا العام الماضي ولم يفصل بينهما سوى 1.25 طول حينما شغلا المركزين الأول والثاني على التوالي بسباق جيرسي ستيكس للفئة الثالثة.

ومن خيول الإمارات في الشوط «منزال» لشادويل، و«إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، والمهرة «أم كلثوم» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي.

ويشهد سباق هاردويك ستيكس للفئة الثانية لمسافة 2400 متر، مشاركة إماراتية كبيرة يتقدمها «هريكين لين» لجودلفين، بجانب «مستهدف» لشادويل، و«ثيرد ريلم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«سوليد استون» لسعيد سهيل، و«أوي هي جوز» لخليفة سليمان.

ويتطلع نجم جودلفين «نوبل تروث» للفوز بلقب سباق جيرسي ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر، في الشوط الثاني، الذي يشارك فيه أيضاً ثنائي شادويل «ألف ليلة» و«منادي» بجانب «دبي بويت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«دباوي ليجند» للدكتور علي رضا.

ويدفع جودلفين بأربعة خيول في سباق جولدن جيتس هانديكاب لمسافة 2000 متر، تتألف من «فولينج شادو»، «بلو تريل»، و«هونيتون» و«الدوس هكسلي»، ومن خيول الإمارات في الشوط «جراوند بريكر» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«ويت تو اكسل» لسلطان علي.