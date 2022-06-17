اختتام الدورة الآسيوية لصقل وترقية حكام الشطرنج باللغة العربية

العين (الاتحاد)

في إطار خطة النشاط بالاتحاد الآسيوي للشطرنج لعام 2022 وضمن نطاق برامجها التدريبية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج، نظمت أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج على منصة زووم، الدورة الدولية لصقل وترقية حكام الشطرنج باللغة العربية عبر الانترنت، بالتعاون مع لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك لتأهيل الحكام والدارسين من الدول العربية الآسيوية والأفريقية على مدار أربعة أيام

حضر ختام الدورة افتراضيا وكرم الدارسين، هشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي الذي منح جميع الدارسين شهادات مشاركة معتمدة من الاتحاد الآسيوي للشطرنج، كما منح الاتحاد الدولي للشطرنج شهادة رسمية للناجحين في الاختبار الذي عقد بعد الانتهاء من كافة المحاضرات وذلك بحضور فيكتور بولوجان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي والفرنسي لوران رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.

وأكد الطاهر أن هذه الدورة تدعم جهود الاتحاد الآسيوي لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية في الدول العربية الأعضاء في المنطقة الأسيوية الأولى لدول غرب آسيا وجميع الدول الناطقة باللغة العربية والكوادر العربية في قارتي آسيا وأفريقيا.

حاضر في الدورة المحاضر والخبير العالمي الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للشطرنج.