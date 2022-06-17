السبت 18 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
اختتام الدورة الآسيوية لصقل وترقية حكام الشطرنج باللغة العربية
اختتام الدورة الآسيوية لصقل وترقية حكام الشطرنج باللغة العربية
18 يونيو 2022 01:22

العين (الاتحاد)

في إطار خطة النشاط بالاتحاد الآسيوي للشطرنج لعام 2022 وضمن نطاق برامجها التدريبية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج، نظمت أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج على منصة زووم، الدورة الدولية لصقل وترقية حكام الشطرنج باللغة العربية عبر الانترنت، بالتعاون مع لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك لتأهيل الحكام والدارسين من الدول العربية الآسيوية والأفريقية على مدار أربعة أيام
حضر ختام الدورة افتراضيا وكرم الدارسين، هشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي الذي منح جميع الدارسين شهادات مشاركة معتمدة من الاتحاد الآسيوي للشطرنج، كما منح الاتحاد الدولي للشطرنج شهادة رسمية للناجحين في الاختبار الذي عقد بعد الانتهاء من كافة المحاضرات وذلك بحضور فيكتور بولوجان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي والفرنسي لوران رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.
وأكد الطاهر أن هذه الدورة تدعم جهود الاتحاد الآسيوي لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية في الدول العربية الأعضاء في المنطقة الأسيوية الأولى لدول غرب آسيا وجميع الدول الناطقة باللغة العربية والكوادر العربية في قارتي آسيا وأفريقيا.
حاضر في الدورة المحاضر والخبير العالمي الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للشطرنج.

الاتحاد الآسيوي للشطرنج
الشطرنج
الاتحاد الدولي للشطرنج
حكام الشطرنج
آخر الأخبار
رحيل جدلي لـ «جيريبكو» عن سيسكا موسكو!
الرياضي
رحيل جدلي لـ «جيريبكو» عن سيسكا موسكو!
اليوم 17:01
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لروسيا بشأن المجاعة
اليوم 16:53
شعار المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
تسجيل هزة أرضية خفيفة في منطقة البطائح
اليوم 16:45
بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني
عربي ودولي
جونسون يتمسك بإرسال مهاجرين إلى رواندا
اليوم 16:30
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
عربي ودولي
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
اليوم 16:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©