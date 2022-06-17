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«فعالية شرطة دبي» تمنح 350 شخصاً السعادة
«فعالية شرطة دبي» تمنح 350 شخصاً السعادة
18 يونيو 2022 01:18

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة نادي الضباط، فعالية رياضية لعدد 350 عاملاً، بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، وإدخال البهجة والسعادة لديهم.
وقال المقدم عبد الباسط علي عبد الرحمن، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إن الفعالية الرياضية تأتي في إطار حرص واهتمام القيادة العامة لشرطة دبي، بجميع فئات المجتمع، ومن ضمنها فئة الفئات المساعدة، باعتبارهم شريحة مهمة في المجتمع ومساهمين رئيسين في عملية التنمية التي تشهدها إمارة دبي ودولة الإمارات. 

شرطة دبي
دبي
الإمارات
ممارسة الرياضة
النشاط البدني
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