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ليوناردو بفخر: أنا صاحب عملية الانتقال الوحيدة في مسيرة ميسي
ليوناردو بفخر: أنا صاحب عملية الانتقال الوحيدة في مسيرة ميسي
17 يونيو 2022 20:38

باريس (د ب أ)
أكد ليوناردو، المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يتواجد على القمة كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، مشيراً إلى أنه لا يصدق أنه نجح في جلبه للدوري الفرنسي.
وغادر ليوناردو منصبه بنهاية موسم 2021 / 2022، في الوقت الذي تولى فيها مدرب موناكو وليل السابق لويس كامبوس، منصب المدير الرياضي للنادي المتوج بلقب الدوري الفرنسي.
ومن المتوقع أيضاً رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بعدما فشل في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يسعى فيه ملاك النادي وشركة قطر للاستثمارات الرياضية، لخطف اللقب الأوروبي.
ورغم ذلك، فإن بوكيتينو وليوناردو نجحا في جلب النجم الأرجنتيني العظيم إلى باريس في بداية الموسم الحالي، لينهي الأخير بذلك مسيرة امتدت 17 عاماً مع برشلونة.
وقال ليوناردو في تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: لقد فكرنا في ذلك كثيراً، نعم كان لدينا محادثات كثيرة حول الأمر، لكن ميسي لم يكن يفكر أبداً في مغادرة برشلونة.
وأضاف: كانت اللحظات الأخيرة قبل وصوله هي الحاسمة، وبعد ذلك كل شيء أصبح طبيعياً، لكنني يكفيني قمت بعملية الانتقال الوحيدة في مسيرة ميسي.
وتابع أن هناك نجوماً وأساطير مثل بيليه ومارادونا، بالإضافة إلى ميسي على القمة.
وأوضح ليوناردو: لذلك حينما أنظر إلى الأعوام الثلاثة الماضية، أرى نهائي دوري أبطال أوروبا وقبل النهائي والفوز بالدوري الفرنسي للمرة العاشرة، وسبعة ألقاب محلية والتعاقد مع ميسي.
ونجح باريس سان جيرمان في الإبقاء على مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي، وسط اهتمام كبير من ريال مدريد.

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