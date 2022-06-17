سان جيرمان يفتتح الدوري بمواجهة كليرمون

باريس (د ب أ)

توقع مراقبون أن تكون بداية فريق باريس سان جيرمان في حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم سهلة، بينما ستواجه الفرق الصاعدة حديثاً اختبارات صعبة في الجولة الافتتاحية من الموسم.

وربما لم يتضح بعد من سيدرب سان جيرمان عندما يبدأ الموسم الجديد، ولكن سان جيرمان تعرف على هوية منافسه، حيث يحل سان جيرمان ضيفاً على كليرمون فوت في الجولة الأولى التي تقام يومي 6 و7 أغسطس المقبل.

وفي ذات الجولة سيلتقي أوكسير، بطل الدوري في موسم 1995 / 1996، والذي عاد لدوري الدرجة الأولى بعد تواجده في دوري الدرجة الثانية لمدة 10 مواسم، مع ليل.

وعاد فريق تولوز لدوري الدرجة الأولى بعد أن قضى موسمين في الدرجة الثانية، وسيفتتح مباريات في الموسم الجديد مع نيس، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس.

وسيلتقي فريق أجاكسيو، الذي صعد لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ موسم 2013 / 2014، مع فريق ليون، الفائز بلقب الدوري الفرنسي سبع مرات.

وسيستهل مارسيليا، وصيف الموسم بفارق 15 نقطة عن سان جيرمان، مبارياته بمواجهة فريق ستاد ريمس، فيما يلعب موناكو مع ستراسبورج.

وستقام أول مباراة كلاسيكية بين سان جيرمان ومارسيليا على ملعب الأمراء يوم 16 أكتوبر، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 فبراير المقبل.

ويستضيف ليل فريق سان جيرمان في الجولة الثالثة من الموسم، قبل أن يحل موناكو ضيفا على سان جيرمان بعدها باسبوع.

ويلعب مارسيليا مباراتين فقط في شهر نوفمبر أمام ليون وموناكو وذلك قبل انطلاق كأس العالم. فيما تقام المباراة الثانية بين ليون ومارسيليا يوم 23 أبريل المقبل.

وسيواجه فريق سان جيرمان ضيفه أوكسير قبل انطلاق منافسات كأس العالم.