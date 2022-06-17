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جوتزه بين آينتراخت وبنفيكا
جوتزه بين آينتراخت وبنفيكا
17 يونيو 2022 17:15

برلين (د ب أ) 

رفض نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم, نفي ما ذكره تقرير إعلامي حول رغبته في ضم ماريو جوتزه، المتوج مع المنتخب الألماني بكأس العالم، من إيندهوفن الهولندي.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن محادثات أجريت بالفعل بين آينتراخت واللاعب البالغ من العمر 30 عاماً.
وقال يان ستراشايم المتحدث باسم نادي آينتراخت فرانكفورت: نحن عادة لا نعلق على الشائعات، ولن نعلق في هذه الحالة أيضاً.
وتجدر الإشارة إلى أن جوتزه، الذي عانى في مشواره مع بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، بعد أن سجل هدف الفوز للمنتخب الألماني في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، يرتبط بعقد مع إيندهوفن حتى عام 2024 .
وانتقل جوتزه إلى هولندا عام 2020 في محاولة لاستعادة مستواه بعيداً عن أضواء البوندسليجا.
وتوج جوتزه مع إيندهوفن بلقب كأس هولندا في الموسم المنقضي، لكن المدير الفني روجر شميت رحل عن إيندهوفن لتدريب بنفيكا البرتغالي، وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه يرغب في اصطحاب جوتزه معه.

بايرن ميونيخ
بروسيا دورتموند
بنفيكا
إيندهوفن
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