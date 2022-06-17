6 مراحل لتحقيق الهدف.. رابطة الليجا تطالب بإلغاء عقد مبابي

باريس (أ ف ب)

استقرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» على التقدم بطلب إلغاء عقد كيليان مبابي، كما تنوي مقاضاة باريس سان جيرمان الفرنسي حتى أمام السلطات الأوروبية، وفق ما أفاد الجمعة محاموها في باريس.

وأوضح خوان برانكو أن «نقطة الدخول» في الإجراءات «المتدرجة» ضد سان جيرمان ستكون «شرعية عقد مبابي»، مضيفاً: لم يكن ينبغي أبداً على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يصادق على صحة هذا العقد.

واعتبر أنه كان يتوجب على المديرية الوطنية للرقابة والإدارة «دي أن سي جي» وفي مناسبتين يوم الخامس والعشرين من يونيو 2021، أن تلاحظ الخرق الذي ارتكبه سان جيرمان لقواعد اللعب المالي النظيف على المستوى الوطني وكذلك الأوروبي.

وكان متوقعاً أن ينضم مبابي إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف بعد وصوله إلى نهاية عقده مع سان جيرمان لكنه قرّر، وخلافاً للرغبة التي أبداها مرات عدة، البقاء مع نادي العاصمة الفرنسية، وسط الحديث عن إغرائه بعقد خيالي من قبل الإدارة القطرية لسان جيرمان.

وأثارت هذه الخطوة حفيظة ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني، التي شكّكت بمطابقة سان جيرمان لقواعد اللعب النظيف المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي «يويفا»، وحتى أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز اتهم الخميس مبابي بالخضوع «لضغوطات سياسية واقتصادية» من أجل تجديد عقده.

وفي مؤتمر صحفي عقده الجمعة في أحد فنادق باريس، كشف محامي رابطة الدوري الإسباني، أنه يعتزم التقدّم بطلب «إلغاء عقد مبابي من وزيرة الرياضة» أميلي أوديا-كاستيرا، ثم ربما التقدم بـ«استئناف أمام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لكي يتواصل مع المديرية الوطنية للرقابة والإدارة، من أجل القيام بعملية تدقيق» في حسابات سان جيرمان.

وأخيراً، في حال لم تنجح الخطوات السابقة، أكّد أنه يريد طرح القضية أمام محكمة باريس الإدارية.

وإذا لم تسفر هذه الاستئنافات الوطنية عن نتائج، أفاد برانكو بأنه سيلجأ إلى القضاء الأوروبي «للطلب من المفوضية الأوروبية التدخل من أجل تحقيق المطابقة في اللوائح»، أو حتى الشروع «بعد ذلك في إجراء رسمي بتهمة إساءة استخدام النفوذ»، وأخيراً وفي نهاية العملية قد تصل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

وأوضح أن الدافع وراء هذه الدعاوى القضائية كان رغبة الرابطة في إعادة تعريف القواعد من أجل نظام مالي كروي أكثر عدالة وشفافية.

وتتهم رابطة الدوري الإسباني سان جيرمان «بمواصلة انتهاك اللوائح الحالية للعب المالي النظيف»، وتحقيق حالة من عدم التوازن في المنافسة الرياضية والاقتصادية.

ويُعَد رئيس «ليجا» خافيير تيباس أحد أكثر منتقدي الأندية المدعومة من الدول.