«الكلاسيكر» الألماني بين أكتوبر وأبريل

برلين (د ب أ)

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة، أن بايرن ميونيخ سيفتتح مشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني «بوندسليجا»، بمباراة خارج ملعبه أمام آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي، في الخامس من أغسطس المقبل.

وجرى تسريب تحديد المواجهة بين الفريقين إلى وسائل الإعلام قبل الإعلان الرسمي عنها، علماً بأن حامل اللقب دائماً ما يخوض المباراة الأولى في الموسم.

أما بروسيا دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، فيستهل مشواره بمواجهة باير ليفركوزن، الفائز بالمركز الثالث في الموسم الماضي، وذلك في أحد يومي السادس أو السابع من أغسطس.

ويحل لايبزج ضيفاً في مباراته الأولى على شتوتجارت، كما يقام ديربي برلين بين يونيون برلين وهيرتا برلين في المرحلة الأولى من البوندسليجا.

أما مباراة الكلاسيكر الأولى في البوندسليجا، والتي تجمع بين بايرن ميونيخ وغريمه بروسيا دورتموند، فتقام على ملعب دورتموند في أحد أيام السابع أو الثامن أو التاسع من أكتوبر، بينما تقام مواجهة الإياب بين الفريقين في ميونيخ في أحد أيام 31 مارس أو الأول أو الثاني من أبريل.

وسيجرى تنسيق المواعيد بشكل دقيق مع قنوات البث التليفزيوني.

وتتضمن المواجهات البارزة أيضاً مباراتي شالكه وفيردر بريمن، وذلك احتفالاً بالعودة إلى الدرجة الأولى، حيث يلتقي شالكه مع كولون وفيردر بريمن مع فولفسبورج ضمن المرحلة الأولى.

وسيكون الموسم رقم 60 من البوندسليجا مختلفاً شيئاً ما، حيث تتوقف منافساته بعد يوم 13 نوفمبر، بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

وتستأنف منافسات الدوري الألماني في 20 يناير على أن تختتم في 27 مايو.

وتقام مباريات الدور الأول من كأس ألمانيا بين يومي 29 يوليو وأول أغسطس، بينما يستضيف لايبزج، حامل لقب الكأس، فريق بايرن ميونيخ في مباراة كأس السوبر الألمانية في 30 يوليو.