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بارانوفسكي: إدارة الأحمال الحل لمواجهة الموسم المزدحم
بارانوفسكي: إدارة الأحمال الحل لمواجهة الموسم المزدحم
17 يونيو 2022 14:15

برلين (د ب أ) 

قال أولف بارانوفسكي مدير اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في ألمانيا، إن الموسم المقبل، الذي يتضمن إقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر في نوفمبر وديسمبر، لن يتسبب بالضرورة في إصابات وإرهاق اللاعبين.
ووجه لاعبون بارزون في أوروبا انتقادات لجدول المباريات الماضية في دوري أمم أوروبا، والتي أقيمت بعد موسم مزدحم، كما أبدوا مخاوف على حالتهم البدنية خلال موسم مزدحم آخر ينطلق قريبا.
لكن بارانوفسكي قال إنه يمكن إدارة الموقف.
وأوضح بارانوفسكي: الأمر لا يتعلق بوقت التواجد في الملعب، وإنما بالتحكم في الأمور بشكل فردي عندما يتعلق الأمر بالإجهاد واللياقة والتعافي.
وقال بارانوفسكي إنه يعتقد أن ما يسمى بإدارة الأحمال، يحمل أهمية كبيرة وقد يعني منح اللاعبين راحة في مباريات معينة في حال عدم التمتع بكامل لياقتهم.
وأضاف: يمكن للاعبين المتعافين بشكل جيد فقط أن يقدموا أفضل أداء لديهم.
وتابع: مسؤولو الأندية الذين يدركون فائدة إدارة الأحمال، يتحملون نفقات أقل مع تقديم مستويات أفضل. عند التمكن من ذلك بشكل جيد، ترى تحقيق النجاح.

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