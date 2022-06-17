800 لاعب يشاركون في مهرجان التحدي للجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق يوم غد مهرجان التحدي للجو جيتسو الذي تتخلله بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال (4 – 15 عاما)، حيث تستمر فعالياته حتى مساء الأحد في جامعة الإمارات بمدينة العين بمشاركة نحو 800 لاعب ولاعبة من أندية وأكاديميات الدولة المختلفة يمثلون أندية الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأكاديمية بالمز الرياضية والعين والوحدة وبني ياس.

ويقول يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد «ن بطولة التحدي تمثل قاعدة مهمة للتعرف على مواهب الوطن الناشئة وبناء جيل جديد وطموح من أبطال الجو جيتسو الموهوبين القادرين على تمثيل الوطن في البطولات العالمية.

ويضيف: أن رياضة الجو جيتسو أصبحت متأصلة في المجتمع الإماراتي، وتمثل أسلوب حياة للعديد من أبناء الأسر التي تعي أكثر من أي وقت أهمية هذه الرياضة الفريدة وقيمها النبيلة المتعددة.

وحظيت النسخ الثلاث الأولى من المهرجان هذا العام بنجاح استثنائي وإقبال هائل من جميع عشاق الرياضة، فيما عبّر الأهالي وأولياء أمور اللاعبين عن سعادتهم بهذه البطولة المتميزة وفرحتهم بالمشاركة في مناسبات يشهدون من خلالها تفوق أبنائهم وصعودهم منصات التتويج وتلقيهم المكافآت والتشجيع لأدائهم وشجاعتهم على البساط.

وتفتتح البطولة بمنافسات الأطفال من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر، فيما تستكمل نزالاتها الأحد بمنافسات فئتي الأشبال والناشئين من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.