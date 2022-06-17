ضياء سبع: أفضل الإمارات رغم العرض التركي

معتصم عبدالله (دبي)

قطع ضياء سبع لاعب وسط النصر السابق، بعدم عودته للعب في «الدوري الإسرائيلي» بعد انتهاء مشواره الحالي مع النصر الذي استمر على مدار موسمين، مؤكداً أن الخيارات متاحة أمامه للاستمرار في ملاعب الإمارات رغم تلقيه عرضاً للانتقال إلى الدوري التركي.

وانتقل ضياء سبع «29 عاماً»، إلى «العميد» مطلع موسم 2020- 2021 كأول لاعب إسرائيلي في الدوري المحلي، حيث خاض مع «الأزرق» 63 مباراة على مدار موسمين في كل المسابقات سجل خلالها 21 هدفاً، وظل أساسياً في قائمة الفريق في أغلب المباريات.

وقال ضياء سبع في تصريحات تلفزيونية «مع كل الاحترام للعروض الحالية، لا أرغب في العودة للعب محلياً في إسرائيل وأتطلع إلى الاستمرار في تجارب الاحتراف الخارجية»، وخاض لاعب الوسط تجربتين على التوالي خارج إسرائيل مع جوانزو ايفرجراند في الدوري الصيني 2019- 2020، قبل انتقاله للعب مع النصر لموسمين.

وحول وجهته المستقبلية، أوضح: «أبحث عن خيارات للاستمرار في ملاعب الإمارات، ولدي عرض جاد من نادٍ في الدوري التركي»، لافتاً أن فترته مع «العميد» كانت أقل نجاحاً في الموسم الأخير بعدما وجه الفريق صعوبات كبيرة، وأضاف «تبقى الإمارات أفضل دولة عربية للاستقرار بشكل عام».