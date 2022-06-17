9 نزالات عالمية ترسم الطريق نحو «تاج الملاكمة»

رضا سليم (دبي)

تشهد قاعة الشيخ مكتوم بمركز دبي التجاري العالمي مساء اليوم 9 نزالات عالمية، تجمع أبطال من 12 جنسية يتنافسون على لقب بطولة تاج الشرق الأوسط للملاكمة، وهو الحدث الذي يقام لمدة يوم واحد، برعاية مجلس دبي الرياضة واتحاد الملاكمة في سهرة رائعة تنتظرها عشاق رياضة الفن النبيل.

وأنهت اللجنة المنظمة للحدث الذي تنظمه شركة دي جي إم سي "DJMC" كافة التفاصيل لضربة البداية، خاصة أن الحدث ضمن مجموعة فعاليات تقام في دبي منها فعالية الأزياء والموسيقي وتعد البطولة هي المحطة الرابعة من سلسلة العد التنازلي لتاج الشرق الأوسط.

ويشهد مسرح الأبطال 9 نزالات رئيسية، من بينها مواجهة عربية خالصة في وزن الريشة للهواة، بين شهاب الدين غلام "21 سنة" وحمزة الرجيبي "22 سنة"، وهي التي تمهد الطريق للثنائي نحو الاحتراف في المستقبل، ويتصدر اللقاء الرئيسي بين الفليبيني جايسون فايسون والهندي نوتالي لالبياكيما على لقب الوزن الخفيف المواجهات، إضافة إلى تحديات مرتقبة أبرزها بين الأوزبكي أليزمهان تورسونوف والهندي لادينجلانا في وزن الريشة 57 كجم، والسوري محمد مليس مع الكولومبي فابيو ألفونسو في الوزن الثقيل فوق 91 كجم، والمصري فهد عاشور مع الأوكراني دانيلو هونشاروك في وزن الريشة وزن 59 كجم، والنيجيري أكينولا أولافيمي مع الأفغاني إدريس ليان في وزن الريشة 63 كجم، والهندي ساجن روهيلا مع الباكستاني مظفر خان في الوزن فوق المتوسط، إلى جانب عدد من النزالات الأخرى .

وأعرب دوستان روزيرو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عن سعادته لإقامة الحدث العالمي الكبير في الإمارات، مؤكداً أن رياضة الفن النبيل لها جمهورها الكبير في دبي والمنطقة العربية كما يتواجد في الجولة الرابعة عدد من أبطال العرب في الملاكمة.

وأكد أن الجمهور سيكون على موعد مع سهرة ممتعة بها الكثير من التحديات بين الأبطال، ولا يمكن التكهن بمن سيفوز كون كل بطل لديه تاريخ كبير وعدد من المباريات، التي فاز بها بالضربة القاضية، ويكفي أن كل الأبطال كشفوا عن هذا التحدي في المؤتمر الصحفي قبل الحدث.

وأشار إلى أن البطولة ستقام 3 مرات سنوياً، على أن يتم إقامة بطولة مجمعة تضم جميع المشاركين عند الوصول إلى النسخة العاشرة منها.

وقال: جميع المشاركين يريدون الفوز من أجل تتويجهم في النسخة العاشرة، بالإضافة إلى أن الهدف الأساسي من تنظيمها هو المساهمة في الترويج للعبة خاصة، والمنطقة العربية أصبحت مليئة بالمواهب، الأمر الذي يعد فرصة كبيرة من أجل اكتشاف المزيد من المواهب، واحتكاكهم مع العديد من نجوم العالم، ونطمح أن نحقق الهدف المرجو من إقامة الحدث في دبي.