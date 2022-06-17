خميس إسماعيل خارج حسابات الوحدة

مصطفى الديب (أبوظبي)

خرج خميس إسماعيل لاعب وسط الوحدة من حسابات العنابي، حيث انتهى عقد اللاعب مع النادي بنهاية الموسم المنقضي، ولم يتم التجديد له، وأصبح اللاعب حراً لينضم إلى مجموعة من النجوم بمختلف الأندية الذين أصبحوا متاحين لأي ناد في دورينا.

وتعاقد الوحدة مع إسماعيل في 2020 قادماً من الوصل، ويعد من اللاعبين أصحاب الخبرة، حيث خاض العديد من التجارب مع أندية الإمارات والجزيرة وشباب الأهلي والوصل، كما أنه كان أحد عناصر منتخب الإمارات الأساسية في حقبة جيل الأمل مع المدرب مهدي علي.

على جانب آخر يبدأ الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد في الخامس من الشهر المقبل بتجمع داخلي وفحوصات طبية لجميع اللاعبين، على تستمر التدريبات حتى يوم 19 من الشهر نفسه، موعد السفر إلى النمسا للانخراط في المعسكر الخارجي الذي يستمر لنحو 20 يوماً.

وشهدت الفترة الماضية تعاقد العنابي مع المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال لتدريب الفريق, كما أعلن النادي عن عودة المهاجم التاريخي للنادي سبستيان تيجالي.