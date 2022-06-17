السبت 18 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
خميس إسماعيل خارج حسابات الوحدة
خميس إسماعيل خارج حسابات الوحدة
17 يونيو 2022 12:47

مصطفى الديب (أبوظبي)
خرج خميس إسماعيل لاعب وسط الوحدة من حسابات العنابي، حيث انتهى عقد اللاعب مع النادي بنهاية الموسم المنقضي، ولم يتم التجديد له، وأصبح اللاعب حراً لينضم إلى مجموعة من النجوم بمختلف الأندية الذين أصبحوا متاحين لأي ناد في دورينا.
وتعاقد الوحدة مع إسماعيل في 2020 قادماً من الوصل، ويعد من اللاعبين أصحاب الخبرة، حيث خاض العديد من التجارب مع أندية الإمارات والجزيرة وشباب الأهلي والوصل، كما أنه كان أحد عناصر منتخب الإمارات الأساسية في حقبة جيل الأمل مع المدرب مهدي علي.
على جانب آخر يبدأ الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد في الخامس من الشهر المقبل بتجمع داخلي وفحوصات طبية لجميع اللاعبين، على تستمر التدريبات حتى يوم 19 من الشهر نفسه، موعد السفر إلى النمسا للانخراط في المعسكر الخارجي الذي يستمر لنحو 20 يوماً.
وشهدت الفترة الماضية تعاقد العنابي مع المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال لتدريب الفريق, كما أعلن النادي عن عودة المهاجم التاريخي للنادي سبستيان تيجالي.

خميس إسماعيل
الوحدة
آخر الأخبار
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لروسيا بشأن المجاعة
اليوم 16:53
شعار المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
تسجيل هزة أرضية خفيفة في منطقة البطائح
اليوم 16:45
بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني
عربي ودولي
جونسون يتمسك بإرسال مهاجرين إلى رواندا
اليوم 16:30
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
عربي ودولي
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
اليوم 16:11
زيلينسكي يزور ميكولايف جنوب أوكرانيا
عربي ودولي
زيلينسكي يزور ميكولايف جنوب أوكرانيا
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©