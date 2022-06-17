«هريكين لين» يطارد لقب «هاردويك» في ختام مهرجان رويال اسكوت

محمد حسن (دبي)

يسدل الستار مساء الغد على فعاليات نسخة 2022 من مهرجان رويال أسكوت البريطاني الذي انطلق الثلاثاء الماضي بمشاركة أفضل الخيول من مختلف أنحاء العالم، ويشهد حفل الختام إقامة سبعة أشواط مثيرة.

وتسعى خيول الإمارات للحفاظ على حضورها القوي في المهرجان العريق وتحقيق المزيد من الألقاب الرفيعة، ويعد الشوط الرابع والرئيسي لمسافة 1200 متر على لقب سباق بلاتينيوم جوبيلي ستيكس للفئة الأولى، الأبرز وخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق.

ويتصدر المنافسة ثنائي جودلفين بإشراف شارلي ابلبي، «كريتف فورس» و «نافال كراون» وهي المرة الثانية التي يلتقيان فيها في رويال اسكوت حيث شاركا العام الماضي ولم يفصل بينهما سوى 1.25 طول حينما شغلا المركزين الأول والثاني على التوالي بسباق جيرسي ستيكس للفئة الثالثة.

ومن خيول الإمارات في الشوط «منزال» لشادويل، بإشراف اوين باروز وقيادة جيم كرولي، و«إماراتي انا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة اندريه اتزيني، والمهرة «أم كلثوم» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي، بإشراف ريتشارد فاهي وقيادة كولين كيران.

ويشهد سباق هاردويك ستيكس للفئة الثانية لمسافة 2400 متر، مشاركة إماراتية كبيرة يتقدمها «هريكين لين» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، بجانب «مستهدف» لشادويل، بإشراف جون وثادي جوسدن، و«ثيرد ريلم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«سوليد استون» لسعيد سهيل، و«اوي هي جوز» لخليفة سليمان.

ويتطلع نجم جودلفين «نوبل تروث» الى الفوز بلقب سباق جيرسي ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر، في الشوط الثاني، الذي يشارك فيه أيضا ثنائي شادويل «ألف ليلة» و«منادي» بجانب «دبي بويت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«دباوي ليجند» للدكتور علي رضا.

ويدفع جودلفين بأربعة خيول في سباق جولدن جيتس هانديكاب لمسافة 2000 متر، تتألف من «فولينج شادو»، «بلو تريل»، وكلاهما بإشراف شارلي ابلبي، فيما يسرج جون وثادي جوسدن كل من «هونيتون» و«الدوس هكسلي»، ومن خيول الإمارات في الشوط «جراوند بريكر» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«ويت تو اكسل» لسلطان علي.