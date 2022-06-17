3 بطولات دولية في ليلة واحدة بدبي



دبي (الاتحاد)



تقام يوم غد 3 من أقوى الفعاليات الرياضية الدولية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي هي نهائي بطولة ريد بل لثلاثيات كرة السلة، وبطولة تاج الشرق الأوسط للملاكمة، وكأس دو جيم للجمباز الإيقاعي.

وتختتم في الساعة 6:00 مساء الغد بطولة «ريد بل لكرة السلة الثلاثية» التي تقام على مهبط الطائرات في دبي فستيفال سيتي، حيث سيتأهل الفريقين الفائزين من الرجال والسيدات للمشاركة في نهائيات بطولة العالم التي تقام في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما تقام في الساعة 6:00 مساء الغد أيضًا منافسات النسخة الرابعة من «بطولة العد التنازلي إلى تاج الشرق الأوسط للملاكمة» في قاعة الشيخ مكتوم بمركز دبي التجاري العالمي، ويقام النزال الرئيسي بين الملاكم الفلبيني ونظيره الملاكم الهندي نوتلاي لابياكيما المصنف الأول في الهند حيث يستمر النزال إلى 10 جولات، كما يتنافس النيجري أكسينولا أولوافيمي مع الأفغاني إدريس ليان في وزن 63 كجم سوبر ويلتر، كما يواجه الأوكراني دانيلو هونشاروك مع المصري فهد عاشور محمد في وزن 59 كيلوغرام الريشة الخفيف، ويواجه السوري محمد ملياس مع الكولومبي فابيو ألفونسو في وزن فوق 91 كجم سوبر ويلتر، وفي وزن الريشة 57 كجم يواجه الهندي لالدينغ ليانا نظيره الكازاخستاني علي مزهان تورسونوف.

كما يقام النزال الاستعراضي بين مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي حيث تلتقي الملاكمة الروسية لادا روديونوفا مع الملاكمة اللوكسمبورجي يسمينا بن حمودة.

وتقام أيضًا في الساعة الخامسة مساء الغد منافسات بطولة سالسا للملاكمة في فندق سيزر بالاس في جزيرة بلو ووترز دبي.

وتشارك أكثر من 170 لاعبة من 13 ناد من أندية الدولة المختلفة في منافسات بطولة «كأس دوجيم للجمباز الإيقاعي» التي تقام من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة ال5:30 مساء يومي السبت والأحد في مدرسة كوليجيت الدولية وتشارك فيها اللاعبة الأولمبية السابقة البلغارية كاترين تاسيفا إحدى أشهر نجمات الجمباز الإيقاعي في العالم.

وستكون للمشاركات خيارات متنوعة في عرض المهارات، التي تشمل اليد الحرة، والكرة، والحبل، والطوق والشريط، وكذلك المزيد من الأساليب التي تختارها اللاعبات، كما تشهد البطولة، حضور العديد من مدربي الجمباز العالميين، ويشرف على تحكيم البطولة 50 حكم معتمد، ويهدف الحدث إلى رفع معايير الجمباز الإيقاعي على المستوى الدولي، انطلاقاً من الحرص الدائم على التميز والارتقاء بلعبة الجمباز الإيقاعي، وتطبيق أفضل الممارسات، كما تنظم بطولة جمناستكس للجمباز الإيقاعي التي تقام يوم الأحد في مدرسة جميرا الثانوية - الوصل.