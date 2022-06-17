سهيل بن بطي يزور اتحاد المواي تاي ويثني على إنجازات اللعبة



أبوظبي (الاتحاد)

قام الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، ظهر أمس الأول بزيارة لمقر اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج في أبوظبي، حيث كان في استقباله والوفد المرافق طارق محمد المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد، وتم خلال اللقاء استعراض شامل لمسيرة الاتحاد منذ إشهاره في مايو 2017، برئاسة عبدالله سعيد النيادي.

وتم التفكير خلال الاجتماع حول مسيرة اللعبة وما تحقق من إنجازات خلال الفترة القصيرة الماضية على كافه المستويات، وتم بحث متطلبات المرحلة القادمة بعد ان بلغت اللعبة العالمية من أوسع أبوابها فيما تبوأ شباب الإمارات المناصب القيادية العليا على مستوى العالم والقارة الصفراء التي أجمعت على رئاسة عبدالله النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج ورئيس الاتحاد العربي رئيسا للعبة لقارة اسيا خلال الدورة الأولمبية المقبلة، بجانب استضافة مقر الاتحاد الاسيوي للمواي تاي في العاصمة أبوظبي،وتكليف طارق المهيري مديرا تنفيذيا للاتحاد الاسيوي.

كما استمع المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة لخطط وبرامج الاتحاد في ظل دعم القيادة الرشيدة ومتابعة مجلس ابوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان من منطلق رؤية ابوظبي كعاصمة عالمية للرياضة، حيث تشهد الفترة المقبلة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، بجانب المشاركات الخارجية التي تعكس الوجه المشرق لرياضة الامارات بداية بتمثيل رياضة الامارات في دورة الألعاب العالمية 2022 التي تستضيفها مدينة برمنجهام بولاية الاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 7 - 17 من شهر يوليو المقبل بأربعة لاعبين، ضمن وفد اللجنة الأولمبية الوطنية.

من جهته أشاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم بجهود اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج ومساهمته في نشر اللعبة على مستوى الدولة، بجانب تحقيق العديد من الإنجازات الدولية والإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية الحافلة بالعطاء على كافة المستويات، والتي شكلت تواجدا رائعا في كافة المناسبات الرياضية الكبرى والتي كان اخرها بطولة العالم للمواي تاي التي أقيمت في ابوظبي على حساب منتخبات عالمية عريقة.. وحث سعادته مجلس إدارة الاتحاد على استثمار فوز منتخب الشباب ببطولة العالم للمواي تاي ليكون المنتخب الذهبي الشاب رافدا للمنتخب الأول خلال المرحلة القادمة في ظل اهتمام الهيئة بهذا القطاع الذي يمثل مستقبل رياضة الإمارات.