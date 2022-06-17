«الدبابة البشرية» على أعتاب «الإنتر»



أنور إبراهيم (القاهرة)



تنشط إدارة إنترميلان الإيطالي من أجل إعادة الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، إلى صفوف «النيراتزوري» على سبيل الإعارة، ووافقت على رفع عرضها للإعارة من 7 ملايين يورو إلى 10 ملايين يورو حتى تحقق هذا الهدف، في حين يطلب النادي اللندني مبلغ 15مليون يورو للموافقة على إتمام الإعارة.

ورغم إن إنترميلان ضم مؤخراً النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفينتوس، إلا إنه غير راض على مايبدو عن قطاعه الهجومي ولهذا يعول كثيراً على عودة لوكاكو، في الوقت الذي يسود فيه الغموض فيما يتعلق بمستقبل الأرجنتيني الآخر لاوتارو مارتينيز رأس حربة الفريق، ما جعل الإنتر متمسكاً بضرورة عودة لوكاكو الذي صنع تاريخاً لاينسي مع «النيراتزوري» بالإسهام في حصوله على بطولة الدوري «الكالشيو» بعد غياب أكثر من عشر سنوات. وبعد الموسم المخيب للآمال الذي قضاه في لندن، يرغب «الدبابة البشرية» في مغادرة «البلوز» وارتداء قميص الإنتر من جديد.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية إن إدارة تشيلسي لاتريد إعارة لوكاكو بثمن بخس، بعد أن دفعت فيه أكثر من 115 مليون يورو منذ أقل من سنة، ولهذا استمرت المفاوضات بين الطرفين، بعد أن أبديا الرغبة في تقريب وجهات النظر فيما بينهما. وحتى الآن لم يرفع الإنتر عرض الإعارة عن 10 ملايين يورو، بينما يطالب البلوز بـ 15 مليون يورو، ورغم ذلك أكدت المصادر نفسها إن الطرفين ينتظران نبأً سعيداً في نهاية الأسبوع.

وفي سياق متصل، حدد تشيلسي هوية «بديل» لوكاكو في حالة رحيله، إذ أن البلوز مهتم بالحصول على خدمات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، رغم إنه يعلم تماماً أن هذا اللاعب أعلن رغبته في الرحيل إلى برشلونة وليس أي ناد آخر. غير أن صحيفة بيلد الألمانية أكدت إن تشيلسي لم ييأس وإنضم إلى سباق الحصول على خدمات ليفاندوفسكي، نظراً لأن الألماني توماس توخيل المديرالفني يرغب في إيجاد بديل مناسب لروميلو لوكاكو.

يذكرأن ليفاندوفسكي سبق له الدخول في إتصالات مع باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني ولكنه يفضل على أية حال الانتقال إلى البارسا الذي عرض 32 مليون يورو، ولكن الجانب البافاري يصر على 40 مليون يورو دفعة واحدة.