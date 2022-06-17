من نونيز إلى سواريز: أسير على خطاك.. أوروجواياني إلى الأبد



أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى النجم الدولي الأوروجواياناي المخضرم لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد السابق، سعادته الشديدة بانتهاج مواطنه المهاجم الشاب داروين نونيز نفس خطواته بالانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، مثلما فعل هو في 2011.

وحرص سواريز على دعم نونيز في التحدي الذي سيخوضه مع هذا الفريق الإنجليزي، الذي سبق أن تألق فيه سواريز قبل انتقاله إلى صفوف برشلونة الإسباني. وأعرب عن أمله في إمكانية أن يترك نونيز نفس الأثر الذي تركه في «الأنفيلد» قلعة «الريدز».

وفي الوقت التي كان فيه الجميع يتساءلون عن المدة التي سيبقاها السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح في ليفربول، نشطت إدارة النادي الإنجليزي في الآونة الأخيرة من أجل تأمين نفسها ودعم خط هجومها، وبدأت بالكولومبي لويس دياز خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، ولم تتردد في دفع 100 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات نونيز هذا الصيف، نظراً لأن الألماني يورجن كلوب حريص كل الحرص على تقوية ودعم خط هجومه تحسباً لأية إحتمالات طارئة.

وكان سواريز إنضم إلى ليفربول قادماً من أياكس أمستردام الهولندي في سوق الانتقالات الشتوية عام 2011، وتألق مع الريدز حيث سجل 82 هدفاً في 133مباراة لعبها مع الفريق في مختلف المسابقات، كما حصل على لقب «لاعب العام» في الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

ويأمل نونيز، الذي سجل 34 هدفاً مع ناديه السابق بنفيكا في الموسم المنتهي، في أن يترك نفس الأثر الذي أحدثه سواريز في الأنفيلد وأبدى سعادته بدعم مواطنه وتشجيعه له. ووضع نونيز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة «أوروجواياني إلى الأبد»، وجاءه الرد من سواريز زميله في المنتخب، قائلا: كنت أنا الأول ولكني أتمنى أن تكون أنت الأول على مستوى تسجيل الأهداف.

ورد نونيز قائلاً: أنا فخور بأنني أسير على خطاك وأتمنى أن أكون في نفس مستواك عندما كنت في ليفربول.

وكشف سواريز النقاب عن إنه نصح ذات يوم ناديه الأسبق برشلونة بالحصول على خدمات نونيز عندما كان لاعباً في ألميريا الإسباني، ولكن طلبه قوبل بالتجاهل. وعلق سواريز قائلاً: أوصيت البارسا بضم داروين نونيز بحكم خبرتي الدولية الطويلة وقدرتي على تقييم المهاجمين.