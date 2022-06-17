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ميليتاو: ساعتي حانت برحيل راموس وفاران
ميليتاو: ساعتي حانت برحيل راموس وفاران
17 يونيو 2022 11:45

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

لعب المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو دوراً رئيسياً في فوز ناديه ريال مدريد الإسباني ببطولتي الدوري الليجا ودوري الأبطال الأوروبي في الموسم المنتهي، وشكل مع النمساوي ديفيد ألابا «حائط صد» قوي في قلب دفاع الميرينجي، وأثبتا سوياً إنهما قادران على ملء فراغ رحيل الماتادور سيرجيو راموس إلى باريس سان جيرمان والفرنسي رافائيل فاران إلى مانشستريونايتد.
وإعترف ميليتاو في حديث لصحيفة ماركا، بينما كان يقضي أجازته الصيفية في إبيزا، بأن رحيل راموس وفاران أصاب جماهير السانتياجو برنابيو بالتوتر والعصبية والانزعاج، خوفاً من عدم قدرة «الملكي» على تعويضهما، ولكونهما جزء من تاريخ النادي. 

وقال مليتاو: أعتقد إن ساعتي حانت برحيلهما، وأثبت للجماهير وللعالم أجمع أنه بالإمكان الاعتماد على شخصي وحققت أداءً رائعاً، كما أثبت جدارتي باللعب لهذا النادي الكبير، أثبت أيضاً إنني أستحق المبلغ الذي دفعه الريال لنادي بورتو البرتغالي مقابل انتقالي إليه «50 مليون يورو».
كما اعترف مليتاو بأنه كان متشككاً في بداياته مع الريال لأنه يحل محل قلبي دفاع "أسطوريين" ولعباً طويلاً معاً «راموس وفاران»"، بينما يلعب هو لأول مرة إلى جوار ألابا، ولكن سرعان ما تلاشى هذا الإحساس تماماً مع مرور المباريات، وعلق قائلاً: أصبحت أكثر ثقة في نفسي وفي إمكانياتي الفنية والبدنية. لعب ميليتاو 50 مباراة مع الريال في مختلف المسابقات خلال الموسم المنتهي وسجل هدفين وصنع 3 أهداف أخرى.
يذكر أن إيدر مليتاو المولود في 18يناير 1998"24 عاماً" بضاحية سيرتاوزينيو بمدينة ساو باولو البرازيلية، بدأ مشواره الكروي ناشئاً وشاباً في الفريق الذي يحمل اسم المدينة "ساوباولو"، وتم تصعيده للفريق الأول في 2017حيث لعب موسماً واحداً ثم شدّ الرحال إلى أوروبا حيث لعب لبورتو البرتغالي لمدة موسم واحد، ثم تعاقد معه ريال مدريد في 14 مارس 2019، ولكنه لم ينضم رسمياً إلا في أول يوليو من نفس العام. وانضم لمنتخب البرازيل تحت 17 سنة في 2015، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2018، وشارك مع البرازيل في بطولتي كوبا أميركا 2019و2021. 

إيدير ميليتاو
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