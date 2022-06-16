لجنة الحكام تستعد للموسم المقبل بـ «آلية جديدة»

معتز الشامي (دبي)

طرح اجتماع لجنة الحكام باتحاد الكرة، عدداً من الجوانب الإيجابية، في ظل الرصد لمشوار الحكام والأداء الإجمالي لجميع الأطقم، بالإضافة لاستعراض مستويات أبرز قضاة الملاعب، وسبب تألقهم، والآليات التي سيتم التركيز عليها لضمان زيادة وتطوير المستوى الفني، سواء بالنسبة لحكام الساحة أو «الفار»، مع رصد أهم نقاط الضعف والعمل على علاجها خلال فترة المعسكر الخارجي، لضمان انطلاق أفضل للموسم المقبل.

وناقشت اللجنة برئاسة سالم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كل ما يتعلق بالأداء العام للأطقم خلال الموسم المنقضي، لتقييم مختلف الجوانب، وبناء رؤية شاملة للمرحلة المقبلة، وتفيد المتابعات أن تقرير إدارة الحكام كشف عن تحقيق عديد من الفوائد، منها زيادة زمن اللعب الفعلي الذي وصل إلى 60 دقيقة لعب في أغلب المباريات، بدلاً من 48 دقيقة، كما كان الموسم الماضي.

وتم خلال الاجتماع طرح مقترح يتعلق بتطبيق آلية جديدة لتقليص عدد قضاة الملاعب، الذين يقومون بإدارة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، والفصل بينهم وبين من يتولون إدارة مباريات دوري الدرجة الأولى، لاسيما بعد زيادة أنديته إلى 17 فريقاً بالموسم المقبل، خصوصاً وأن البطولة ستقام في نفس توقيت بداية موسم دوري المحترفين سبتمبر المقبل.

واستقرت اللجنة على أن اختيار الأطقم التي تتولى إدارة دوري المحترفين، سيتم بناءً على الأرقام والإحصائيات التي ترصدها إدارة الحكام، تحت قيادة الخبير الإنجليزي ريتشارد لي، مع استبعاد التبادل بين الأطقم كما كان الوضع سابقاً، بالإضافة للتركيز على تقديم وجوه جديدة كل موسم يتم تصعيدها لقيادة مباريات في دوري المحترفين.

وتقرر كذلك أن يكون المعسكر الخارجي على مرحلتين لحكام المراحل السنية والدرجة الأولى، والمحترفين، على أن يقام على امتداد شهر أغسطس المقبل، للعودة للدولة قبل وقت كاف، من انطلاق الموسم المتوقع في سبتمبر المقبل، فيما ينتظر أن تحسم اللجنة خلال الاجتماع المقبل، مقر المعسكر والدول المستضيفة، حيث تفاضل اللجنة بين عدة أماكن منها ألمانيا والنمسا وتركيا، حيث طلبت اللجنة من الإدارة الفنية مدها بكافة التصورات الخاصة بالمعسكر الخارجي، ومتطلباته من دورات وورش عمل وعدد المحاضرين، الدوليين الذين يتولون الجوانب الفنية والقانونية وغيرها.

وأشارت مصادر من داخل اللجنة إلى ترحيل ملف الحكام الأجانب المقرر الاستعانة بهم في بعض المباريات للاجتماع المقبل، والذي سيكون قبيل اجتماع مجلس الإدارة، بهدف رفع تقرير للمجلس يتضمن الجوانب الإيجابية الكبيرة التي حققها نظام استدعاء الأطقم الأجنبية، على أن يترك لمجلس الإدارة القرار الأخير فيما يتعلق بالزيادة أو إبقاء الوضع كما هو عليه.

من جانبه، شدد سالم الشامسي رئيس لجنه الحكام، على الالتزام بخطة تطوير شاملة، ترتكز على التطوير وتصعيد حكام جدد.