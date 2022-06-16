«الشارقة الرياضي» يرحب ببطولات اللياقة البدنية

الشارقة (الاتحاد)

استقبل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وفد اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الذي ضم أحمد بن ضبوي الفلاسي رئيس لجنة اللياقة ومحمد شاهين الحوسني رئيس اللجنة الفنية ومنى عبيد الشمسي رئيس اللجنة النسائية وإبراهيم عبدالله آل علي رئيس لجنة الحكام، حيث استمع رئيس المجلس الرياضي لشرح مفصل عن خطط وبرامج الاتحاد، ووعد بدعم تنظيم البطولات الخاصة باللياقة البدنية في الشارقة، والمشاركة فيها من أندية الإمارة، وقدم في نهاية اللقاء درع المجلس التذكارية للوفد تقديراً للزيارة وترحيباً بالتعاون المرتقب بين الجانبين.

حضر اللقاء من المجلس كل من عبداللطيف الفردان عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الألعاب الجماعية، ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية ومحمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي وخالد محمد أحمد رئيس شعبة تنظيم وإدارة الفعاليات وحميد هاشل الخروصي ومحمد صلاح منير من إدارة الفعاليات.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء سبقه اجتماع مشترك بين ممثلي الجانبين تم فيه بحث البطولات الخاصة باللياقة البدنية باعتبارها المسموح بها في الإمارة الباسمة، ومن المقرر أن يتم التوصية بمسمياتها ونوعيتها مستقبلاً ليتم إدراجها ضمن خطط وبرامج المجلس للموسم القادم.