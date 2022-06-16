«عيال الحواي» يهدون «العميد» 3 ألقاب في «الطاولة»

معتصم عبدالله (دبي)

فرض «عيال الحواي» لاعبو نادي النصر، أفضلية «العميد» في منافسات الموسم الحالي لكرة الطاولة 2021- 2022، بعدما أسهم الأشقاء الخمسة عبدالله، محمد، علي، حسين، ويوسف محمد أحمد الحواي في تتويج «الأزرق» بألقاب الدوري لمنافسات الفرق في فئات الشباب، والناشئين، والأشبال على التوالي كإنجاز غير مسبوق.

وأعاد «عيال الحواي» فرقة «العميد» إلى واجهة ألقاب فئات المراحل السنية لكرة الطاولة والتي مثلت أفضل تعويض لخسارة لقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في فئة الرجال، وجاءت سلسلة الإنجازات بلقب دوري الأشبال الذي حققه العميد على حساب منافسيه الشارقة «الوصيف»، والوصل «الثالث»، حيث شارك الثنائي علي ويوسف أحمد الحواي في تتويج «الأزرق» باللقب.

وشهدت منافسات دوري الناشئين الذي توج بلقبه «العميد» أيضاً متفوقاً على منافسيه شباب الأهلي «الوصيف»والشارقة «الثالث»، مشاركة الثلاثي علي وعبدالله ويوسف الحواي، وهو اللقب الأول للنصر منذ موسم 2017- 2018، بعدما توج الشارقة بلقب موسم 2018- 2019، وغابت المنافسة على مدار موسمين قبل العودة في الموسم الحالي.

واستمر تألق «عيال الحواي» مع «العميد» في قيادة «الأزرق» لاستعادة اللقب الغائب على مستوى دوري الشباب منذ آخر تتويج 2014- 2015، وتوج «العميد» باللقب على حساب منافسيه الشارقة «الوصيف» والوصل «الثالث»، بمشاركة الأشقاء الخمسة خلال مشوار الدوري، والذي خاض فيه «الأزرق» 18 مباراة.

ورأى الصيني شانكي المدير الفني لكرة الطاولة بنادي النصر، والمدرب الأقدم للعبة على مستوى الإمارات حالياً، أن «عيال الحواي» يمثلون إضافة مهمة لفرق الطاولة بـ «العميد»، وقال: «عندما قدمت إلى الإمارات منذ نحو 27 عاماً، وتحديداً في 1995، كان أحمد الحواي والد نجوم العميد الحاليين لاعباً سابقاً في فرق المراحل بالنادي كحارس مرمى».

وأضاف: «منذ نحو 8 سنوات بدأت مسيرة الأشقاء الخمسة في النادي بعدما قرر والدهم دخولهم اللعبة، وبدؤوا مشواراً طويلاً في التدريبات والتأهيل قبل أن يصلوا حالياً إلى مرحلة المشاركة المستمرة وتحقيق الإنجازات والألقاب»، لافتاً إلى أنه ينتظر انضمام الشقيق السادس لـ «عيال الحواي» راشد حيث يبلغ من العمر أربع سنوات حالياً.

في المقابل، عبر أحمد الحواي والد الأشقاء الخمسة، عن سعادته بالنتائج الإيجابية والإنجازات الجيدة لأبنائه في مشوارهم مع «العميد»، وقال «تنقلت سابقاً كلاعب بين أكثر من هواية ما بين كرة الطائرة وألعاب القوى في نادي الوصل، وكرة القدم في المراحل بنادي النصر، وكنت حريصاً على الكشف عن الرياضة المفضلة لأطفالي منذ الصغر، واهتديت إلى لعبة كرة الطاولة التي باتت شغفاً لديهم».