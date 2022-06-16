ثالث أيام «رويال أسكوت».. «سيكريت ستيت» بطل «كينج جورج»

محمد حسن (دبي)

انتزع الجواد «سيكريت ستيت» لجودلفين، لقب سباق كينج جورج 5 ستيكس، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان رويال أسكوت الذي انطلق الثلاثاء الماضي ويختتم يوم السبت المقبل.

وتمكن ابن الفحل «دباوي» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك من المحافظة على سجله المتطور، حيث حقق الفوز الثالث له على التوالي بعد أداء رائع اتصف بالقوة العزيمة.

واستقر «سيكريت ستيت» الذي نافس على مسافة الميل ونصف الميل للمرة الأولى، بالقرب من المتصدرين طوال مراحل السباق في المركز الثالث في جهة السياج الداخلي، قبل أن يظهر قدرات تحملية ليعتلي الصدارة محققاً الفوز بفارق رأس.

وشهد الحفل تتويج الجواد «كيبريوس» بلقب جولد كب للفئة الأولى لمسافة 4000 متر بقيادة ريان مور وإشراف إيدان أوبراين، بعد منافسة شرسة في الأمتار الأخيرة مع الوصيف «موجو ستار» وصاحب المركز الثالث «سترادي فيرياس»، الذي لم ينجح في اللحاق بالفائزين لتحقيق فوزه الرابع في السباق.

وكان المهر «ذا ريدلر» بإشراف ريتشارد فاهي وقيادة بول هاناغان قد استهل الحفل بالفوز في سباق نورفولك ستيكس لخيول السنتين لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية».

وأهدت المهرة «ماجيكال لاجون» الفارس شين فولي فوزه الأول في رويال أسكوت، عندما توجت بلقب ريبلزديل ستيكس لمهرات الثلاث سنوات لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية».

ومنح «ثيسيز» لمزرعة جودمونت، بإشراف شارلتون وقيادة ريان مور، السعودية لقب بريتانيا ستيك، وانتزع «كليمور» بإشراف جان شابل هايم وقيادة آدم كيربي لقب هبمتون كورت ستيكس.

فيما اختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان الجواد «انفر بارك» بإشراف جورج بوجي وقيادة بين كيرتس، بالفوز بلقب باكينجهام بالاس ستيكس لمسافة 1400 متر.