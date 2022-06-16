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«دولي السيارات» يواجه «الارتداد» بالتدابير الجديدة
«دولي السيارات» يواجه «الارتداد» بالتدابير الجديدة
16 يونيو 2022 21:54

برلين (د ب أ) 

كشف الاتحاد الدولي لسباقات السيارات «فيا» اليوم الخميس، أنه بصدد اتخاذ خطوات لتقليل "الارتداد" في الجيل الجديد من سيارات فورمولا1، وذلك من أجل تعزيز معايير السلامة.
ووجه "فيا" تعميماً إلى الفرق بشأن تدابير قصيرة المدى، التي يعتزم اتخاذها من أجل التصدي لمشكلة "الارتداد".
وتتضمن التدابير فحصاً أكثر دقة للأجزاء المعنية بالتحكم في الارتداد في السيارات، وتحديد المقياس الذي سوف يعطي حداً كمياً لمستوى التذبذب العمودي. 
وذكر الاتحاد الدولي أيضاً أنه سيعقد اجتماعاً فنياً مع الفرق لتحديد المزيد من التدابير لمعالجة المشكلة.
وذكر فيا: من الضروري التدخل ومطالبة الفرق بإجراء التعديلات اللازمة من أجل تقليص ظاهرة الارتداد أو القضاء عليها.
ويشكل "الارتداد" ظاهرة تسببت فيها التصميمات الحديثة لسيارات فورمولا1، وقد أثرت على السلامة الجسدية للسائقين، وذلك مع بدء تطبيق تغييرات في اللوائح اعتباراً من الموسم الجاري.
كان البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس والمتوج بلقب بطولة العالم سبع مرات، قد عانى خلال سباق الجائزة الكبرى في أذربيجان من الارتداد في سيارته، وقد اشتكى من آلام في الظهر، لدرجة أنه واجه صعوبة في الخروج من سيارته عقب نهاية السباق.
كذلك اشتكى عدة سائقين آخرين من مشكلات في الرقبة والظهر بعد السباق، الذي أقيم على مضمار باكو الذي يوصف بأنه مضمار وعر.

هاميلتون
فورمولا 1
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