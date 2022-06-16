نادال يطارد حلم الجراند سلام في ويمبلدون بـ «الترددات الراديوية»

برلين (د ب أ)

كثف نجم التنس الإسباني رافاييل نادال استعداداته لبطولة ويمبلدون، بالتدريب على الملاعب العشبية المتميزة في مايوركا اليوم الخميس، ما يمثل مؤشرا إيجابيا لرغبته في اللعب في العاصمة البريطانية لندن.

وقال نادال بطل أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، عقب تتويجه بلقب رولان جاروس في بداية يونيو الجاري، إنه سيشارك في بطولة ويمبلدون فقط في حالة قدرته على المنافسة دون الحاجة إلى الحقن المخدرة في قدمه التي يعاني من مشكلة فيها.

وقال نادال 36 عاما إنه كان يتلقى حقنتين قبل كل مباراة، مضيفا أنه سيخضع للعلاج بالترددات الراديوية من أجل المشاركة في بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم.

وقطع نادال نصف الطريق نحو فوزه المحتمل بألقاب جميع بطولات جراند سلام الأربع الكبرى هذا العام، حيث تحدى المشكلة التي يعاني منها في القدم وحقق نتائج لم يتوقعها الكثيرون خلال أول بطولتين لجراند سلام هذا الموسم.

وكان الأسترالي رود لافر آخر لاعب نجح في إحراز ألقاب جميع بطولات جراند سلام الأربع خلال عام واحد، وذلك في عام 1969.

ونشر منظمو بطولة مايوركا صور لنادال اليوم الخميس خلال تدريباته على أحد ملاعب البطولة.

وتنطلق منافسات ويمبلدون في 27 يونيو، وقد سبق لنادال التتويج بالبطولة مرتين في 2008 و2010، ويتصدر نادال قائمة اللاعبين الأكثر تتويجا بالقاب جراند سلام، حيث أحرز 22 لقبا بفارق لقبين أمام كل من السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

أما النجمة الأمريكية سيرينا وليامز 40 عاما، فقد أحرزت 23 لقبا في بطولات جراند سلام على مستوى فردي السيدات، وقد توجهت اليوم الخميس إلى لندن استعدادا لخوض منافسات ويمبلدون.

وبسبب الإصابة، لم تشارك وليامز في أي بطولات منذ خروجها من الدور الأول ببطولة ويمبلدون العام الماضي، وحصلت وليامز على بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في ويمبلدون، التي توجت بلقبها سبع مرات، كان آخرها في عام 2016.

ونشرت وليامز مقطع فيديو عبر تطبيق إنستجرام، لوصولها إلى لندن مع ابنتها أوليمبيا.

وتعتزم وليامز المشاركة في منافسات الزوجي ببطولة إيستبورن، إلى جانب النجمة التونسية أنس جابر، في الأسبوع السابق لانطلاق منافسات ويمبلدون.